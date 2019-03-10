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Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

10 Mart 2019 Pazar 00:02
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kepçe operatörü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ceviz dikmek için Bahtılı köyü yakınlarında bulunan bir bahçeye giden kepçe operatörü Tuncay Türken (42), çukur açtığı sırada yandaki bahçenin duvarı yıkıldı.

Duvarı yıkılan bahçe sahibi V.T. (45) ile Türken arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Türken bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan Türken kurtarılamadı.

V.T, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.


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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 00:02
  1. cinayet
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