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Kütahya’da azot fabrikasındaki patlama

Kütahya Valisi Ömer Toraman, azot fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı" dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 23:46
Kütahya’da azot fabrikasındaki patlama

Kütahya Valisi Ömer Toraman, azot fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı" dedi.


Vali Toraman, patlamanın yaşandığı azot fabrikasında incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.Vali Toraman, 20.45 civarında kentte "Azot fabrikası" olarak bilinen tesisten gelen patlama sesinin ardından yükselen yoğun dumanın endişeye yol açtığını söyledi. İlgili bütün ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiğini dile getiren Vali Toraman, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Tabii bu bizleri sevindirdi. Şu an içeride çalışan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi etkisi olan bir hadise de değil. Dolayısıyla şu anda tüm arkadaşlarımız, sağlık, AFAD, itfaiye teşkilatımız, görevli tüm arkadaşlar burada bulunuyorlar. Her türlü ihtimale karşı bekliyorlar ancak hadisenin herhangi bir risk oluşturmadığını, dolayısıyla vatandaşlarımızın müsterih olmasını ifade etmek isterim" diye konuştu.



"Herhangi bir risk teşkil edecek mahiyette değil"


Vali Ömer Toraman, bir gazetecinin "Amonyak sızıntısı var mı?" sorusu üzerine, "Şu anda öyle bir tespitimiz yok. AFAD ekiplerimiz hassas ölçüm cihazıyla ölçümler de yapıyor. Bacadan normalde çıkması gereken gazın birikerek topluca çıkmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Yani normalde baca gazı bu. Yoğun duman olarak gördüğümüz gaz normal baca gazı. İnsanlara herhangi bir risk teşkil edecek mahiyette değil" ifadelerini kullandı.


Bu tür tesislerin önemli ve kritik olduğunun altını çizen Toraman, böyle tesislerde güvenliğin en üst seviyede tutulması gerektiğini sözlerine ekledi. Toraman, olay yerinde AFAD, İtfaiye ve Çevre ve Şehircilik teknik ekipleri tarafından yapılan hassas ölçümler sonucunda halk sağlığına ve çevreye tehdit oluşturacak herhangi olumsuz bir durum tespit edilmediğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 23:46
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