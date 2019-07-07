Kütahya'da azot fabrikasında patlama

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 7'nci kilometresinde bir firmaya ait azot fabrikasında patlama olduğuna yönelik itfaiye ve polis ekiplerine ihbar geldi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentin bazı noktalarından duyulduğu belirtilen patlama nedeniyle fabrikadan sarı dumanlar yükseldiği öğrenildi.

Olay yerine giden ekipler ve gazetecilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için maske taktıkları bildirildi.







