0553 313 94 23

Kütahya’da 5 bin adet sikke ele geçirildi

Kütahya’da, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin adet sikke ele geçirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:03
Kütahya’da 5 bin adet sikke ele geçirildi

Kütahya’da, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin adet sikke ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Kütahya’da bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Geven Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi tarihi eser ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.


Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin adet sikke bulundu.


Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek isteyen iki Türk yakalandı
    1. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    3. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    4. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    5. 35 yıl sonra Mir Kalesi’nde özlem..
    6. VakıfBank, BM'nin Kadının Güçlenmesi..
    7. LeBron James, Michael Jordan’ı geçti
    8. Kanseri yenip yarı zamanlı girdiği..
    9. İŞKUR ve AYNADER iş birliğinde kadın..
    10. Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu..
    11. Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    12. Doruk Sağlık Grubu, kadın sağlığına..
    13. DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye..
    14. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 18..
    15. Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    16. Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89...
    17. Kontrol için durdurulan kamyona..
    18. Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması
    19. Cenevre’de teknoloji yarışı
    20. Başkan Yaşar ve Mansur Yavaş 117..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni