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Kütahya’da 43 göl ve gölede 400 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, Kütahya genelinde 43 farklı göl ve gölede 400 binpullu yavru sazan balığı bırakıldığını belirtti.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:36
Kütahya’da 43 göl ve gölede 400 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, Kütahya genelinde 43 farklı göl ve gölede 400 binpullu yavru sazan balığı bırakıldığını belirtti.


Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile göletleri balıklandırmaya devam ettiklerini ifade eden Mustafa Kurt, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılı "Balıklandırma Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen 400 bin pullu sazan yavrusu, Kütahya genelinde 43 farklı bölgedeki göl ve göletlere bırakılmıştır. Ülkemiz su kaynaklarına balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmıştır. İlimiz sınırlarında ise yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 1,5 Milyonun üstünde yavru pullu sazanlar su kaynaklarımızla buluşturulmuştur” dedi.


Balığın A, D, E, B2, B12 Vitaminleri ve Omega-3 bakımından insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kurt, “Göletlerimizi, derelerimizi, nehirlerimizi balıklandırarak ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamakla beraber, vatandaşlarımızın çocuklarıyla beraber balık avlayarak, temiz havayı soluyarak iletişimlerini güçlendirecekleri ve stresten uzaklaşabilecekleri doğal ortamlar oluşturduk. İç sulardaki balık varlığının devamı için mevcut göl ve göletlerimizde ekonomik değer taşıyan sazan balığı gibi türlerle balıklandırma çalışmalarına her yıl devam edeceğiz. Göletlere bırakılan yavrular mutlak suretle korunarak, en az bir kez üremelerine imkân tanınmasını, amatör balıkçılarımızın balıklara sahip çıkarak av yasaklarına uymalarını ve 40 santimetre boy yasağını ihlal etmemelerini bekliyoruz. Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüz koordinasyonu ile gerçekleştirilen çalışma sonucu Kütahya genelindeki 43 farklı göl ve göletlere 400 bin adet pullu yavru sazan balığı bırakılmıştır. Amatör balıkçıların avlanma sırasında kullanılması yasak olan av araçlarını (Serpme, Tırıvırı) kullanmamaya, olta sayısına, yasal avlanma dönemlerine, günlük avlanabilir balık adedine, balıkların yasal avlanma boylarına dikkat ederek "Sürdürülebilir Su Ürünleri Avcılığı"na destek olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:36
  1. doğa

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