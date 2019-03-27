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Kütahya'da 425 bin 741 seçmen sandık başına gidecek

Seçmenler, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri ve muhtarları belirlemek için bin 681 sandıkta tercihlerini yapacak

27 Mart 2019 Çarşamba 13:11
Kütahya'da 425 bin 741 seçmen sandık başına gidecek

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da 425 bin 741 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Kütahya'da seçmenler, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri ve muhtarları belirlemek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, il genelinde 425 bin 741 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlere göre, Kütahya'daki seçmen sayısı 6 bin 121 arttı.

İl genelinde kurulacak sandık sayısı ise bir önceki yerel seçime göre 49 adet azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 730 sandık kurulurken, pazar günkü seçimde bu sayı bin 681 olacak.

Kütahya'da en fazla seçmen ve sandık merkez ilçede bulunuyor. 180 bin 554 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 629 sandık kurulacak.

Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 303 sandık ve 78 bin 511 seçmenle Tavşanlı, üçüncü sırada da 222 sandık ve 50 bin 952 seçmenle Simav geliyor.

Dumlupınar ise 15 sandık ve 2 bin 542 seçmen rakamı ile en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.

İlçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe adıSandık sayısı Seçmen sayısı
Altıntaş 5713 bin 141
Aslanapa 427 bin 521
Çavdarhisar 335 bin 811
Domaniç 5712 bin 496
Dumlupınar 152 bin 542
Emet 7415 bin 916
Gediz 15938 bin 605
Hisarcık 459 bin 931
Merkez 629180 bin 554
Pazarlar 204 bin 408
Simav 22250 bin 952
Şaphane 255 bin 353
Tavşanlı 30378 bin 511

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:11
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