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Kütahya’da 30 bin 768 kişiye kurs

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nce 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde düzenlenen kursların geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.

18 Haziran 2019 Salı 11:16
Kütahya’da 30 bin 768 kişiye kurs

Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nce 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde düzenlenen kursların geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.


Acılış törenine Vali Ömer Toraman Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, STK temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Ezen 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde açılan 462 kursta 12 bin 324 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.


Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen eğitimler hakkında bilgiler veren Ezen, “Bu yıl 110 adet okuma yazma kursu açıldı; yapılan seviye tespit sınavında 463 kursiyer belge almaya hak kazandı. Mülteci kardeşlerimize yönelik 46 adet Türkçe okuma yazma ve konuşma kursları açarak 816 kursiyerimize Türkçeyi öğrettik. Engelliler, zihinsel engelliler, hükümlüler için 75 adet kurs açılmış bu kurslardan bin 653 kursiyerimiz istifade etmiştir. Dershanelerin kapatılmasıyla başlayan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında 426 lise mezunu öğrencimize YKS kursu verilmektedir. Genel olarak baktığımızda bu eğitim öğretim yılında merkez binamız ve Kütahya’nın 167 değişik noktasında bugüne kadar bin 128 adet kurs açılmış ve bu kurslarımızdan 30 bin 768 kursiyer istifade etmiştir” diye konuştu.


Yıl Sonu Sergisi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri nakış, giyim, el sanatları, çini, hüsn-i hat, ebru ve resim kursiyerleri tarafından hazırlanan sergiyi gezip kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:16
  1. sergi
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