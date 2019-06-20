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Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı toplantısı

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:09
Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı toplantısı

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlama programı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.


Vali Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilgili kurum müdürleri katıldı.


Toplantıda kutlama programı, kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken görev ve hazırlıklar görüşüldü.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:09
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