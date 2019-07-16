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Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kütahya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik tarafından Zafer Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 05:30
Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kütahya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik tarafından Zafer Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Şehitler için dua okumasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen törende yaptığı konuşma canlı yayında meydandaki vatandaşlara izletildi.


Etkinlikte MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile Vali Ömer Toraman birer konuşma yaptılar.


Vali Toraman, "Türkiye’nin yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz’un tüm yurtta destansı bir mücadeleyle püskürtülüşünün 3. yıl dönümünde gurur ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Demokrasi tarihinin en önemli direnişlerinden biri olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine ve özgürlüğümüze kasteden Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı bu destansı mücadelede vatan, millet ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 251 şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın o karanlık gecede ’Meydanlara inin’ çağrısının ardından bağımsızlığımız uğruna 7’den 70’e yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle alanları dolduran, tanklara karşı duran, atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden halkımıza sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz gecesi ulaşılan birlik ve beraberliği dün olduğu gibi yarın da devam ettirmeliyiz.Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan 15 Temmuz’a vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.


Programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur-an’ı Kerim okundu ve dua edildi.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, gece saat 00.13 de Kütahya’daki camilerde tekrar okundu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 05:30
  1. doğa

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