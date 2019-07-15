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Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kütahya’da ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kütahya Hava ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kütahya’da ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kütahya Hava ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin 3. yılı sebebiyle düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri Kütahya Hava ve Polis Şehitliği ziyaretleri ile başladı.


Şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş şehitleri anmak üzere Kütahya il protokolü ile birlikte Hava ve Polis Şehitliğinde bir araya geldi.


Kabirlere karanfil bırakılmasının ardından, Kütahya İl Müftülüğü görevlileri Kuran-ı Kerim okudu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından vatanın birliği ve dirliği için dua edildi.


"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sebebi ile yapılan şehitlik ziyaretinde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “15 Temmuz 2016 tarihinde istikbalimize, istiklalimize ve milli hakimiyetimize yönelik iç ve dış güçlerin girişimi ile darbe girişiminde bulunulmuştur. Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliğine yönelik bu hain darbe girişimi halkımızın birlik ve beraberliği ile sonuçsuz kalmıştır. Vicdanlarını, dinlerini, memleketlerini satmış bir kısım Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainlerine karşı, milyonlarca vatandaşımız meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktı ve bu darbe girişimini def etti. Darbeciler 15 Temmuz gecesi büyük bir darbe yediler. O karanlık gecede vatandaşlarımız kendilerini tankların, silahların önüne siper etti. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.


Hava ve Polis Şehitliği’ndeki ziyaretin ardından Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında,15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikip, can suyu verdi.


İl protokolü daha sonra, 15 Temmuz şehitleri için Ulu Camide düzenlenen mevlit programına geçti. Alipaşa Camii’nde düzenlenen mevlitte Kur’an-ı Kerim okunarak, tüm şehitlerimiz için dua edildi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, dolayısı ile düzenlenen etkinliklere, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
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