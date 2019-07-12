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Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyopolitik Analizi’ konulu panel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından “15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyopolitik Analizi” konulu panel gerçekleştirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:19
Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyopolitik Analizi’ konulu panel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından “15 Temmuz Darbe Girişiminin Sosyopolitik Analizi” konulu panel gerçekleştirildi.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda düzenlenen panele; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcıları Halil İbrahim Ertekin ile Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


DPÜ İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Türkan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde; DPÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç “15 Temmuz ve FETÖ nün Uluslararası Algısı”, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Talip Karakaya “15 Temmuz Postmodern Darbe ve Milli Direniş”, Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyelerinden Dr. Selami Erdoğan “15 Temmuz ve Türk Siyasal Hayatı”, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Aktı “Dinden Doğan Grup Olarak Sır Cemiyeti FETÖ” konu başlıklarında sunum yaptı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:19
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