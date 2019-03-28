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Kütahya Valisi Ömer Toraman’dan şehit ailesine ziyaret

Kütahya Valisi Dr.

28 Mart 2019 Perşembe 10:26
Kütahya Valisi Ömer Toraman’dan şehit ailesine ziyaret

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, 1994 yılında Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Cafer Mavi’nin ailesine ziyaret gerçekleştirdi.


Altıntaş ilçesinde yaşayan şehit ailesini ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman’a Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile ilçe protokolü üyeleri eşlik etti.


Şehit Jandarma Er Cafer Mavi’nin babası Hasan Mavi ile bir araya gelen Vali Dr. Ömer Toraman, her fırsatta ziyaret etmeye çalıştığı şehit ailelerinin birer emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.


Ziyaret sonunda ŞehitJandarma Er Cafer Mavi için dualar okundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:26
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