Kütahya Valisi Ömer Toraman’dan şehit ailesine ziyaret Kütahya Valisi Dr.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, 1994 yılında Hakkari’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Cafer Mavi’nin ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Altıntaş ilçesinde yaşayan şehit ailesini ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman’a Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile ilçe protokolü üyeleri eşlik etti.

Şehit Jandarma Er Cafer Mavi’nin babası Hasan Mavi ile bir araya gelen Vali Dr. Ömer Toraman, her fırsatta ziyaret etmeye çalıştığı şehit ailelerinin birer emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.

Ziyaret sonunda ŞehitJandarma Er Cafer Mavi için dualar okundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.