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Ömer Toraman kimdir? Kütahya valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine atandı. Peki Ömer Toraman kimdir? Ömer Toraman nereli ve kaç yaşında?Ömer Toraman hangi görevlerde bulundu? İşte Ömer Toraman biyografisi.

28 Ekim 2018 Pazar 14:48
Ömer Toraman kimdir? Kütahya valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine atandı. Peki Ömer Toraman kimdir? Ömer Toraman nereli ve kaç yaşında?  Ömer Toraman hangi görevlerde bulundu? İşte Ömer Toraman biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine,Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

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Ömer Toroman kimdir?

Kütahya’nın yeni valisi Ömer Toraman, 1967 yılında Erzurum’un Tortum ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Ömer Toraman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1994 yılında Erzurum’da Kaymakam adayı olarak görev yaptı. Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Toraman, 2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan ve son olarak Tokat Valiliği görevinde bulundu. Toraman, son kararname ile Kütahya Valiliği’ne atandı."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:48
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Kütahya
  4. Kastamonu
  5. İstanbul
  6. Gümüşhane
  7. Gaziantep
  8. Erzurum
  9. Elazığ
  10. Diyarbakır
  11. Çorum
  12. Ankara
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