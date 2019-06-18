Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü TORSEBFuarı’nda

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması (TORSEB) Fuarına katılarak Kütahya ilini temsil etti.

Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen Ormancılık Sektörü buluşmasına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan yardımcıları, milletvekilleri, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sektörün temsilcileri ve kurum personeli katıldı.

Ormanlar ve ormancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen fuarda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü de hazırladığı stand ile yerini aldı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tanıtımı yapılan yöresel ürünler ile el sanatları fuara katılanlar tarafından ilgi gördü. Özellikle eski Gediz evleri, çiniler, madenler, yöresel kıyafetli bebekler, yöresel lezzetler ve sanatçılarımızın yaptığı eserler fuarda farkındalık oluşturdu. Kütahya yöresine has ürünlerin sergilendiği stantta; misafirlere Tavşanlı leblebisi ikram edildi, katılımcı ile vatandaşlara Kütahya yöresinde üretilen tarhanalar hediye edildi.

2 bin 400 metrekare kapalı alan ve yaklaşık 5 bin metrekare açık alanda yapılan etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere 28 Orman Bölge Müdürlüğü, 12 Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, sektör içerisinden 5 sivil toplum kuruluşu ve 35 firma stantlarıyla katılım sağladı.