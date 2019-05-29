Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışan ve emekli olan personel için iftar programı düzenlendi.

Orman Bölge Müdürlüğü lokalinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Bölge Müdürü Adnan Kayım, iftara katılan personele tek tek teşekkür etti. Kayım, “Sizlerle birlikte aynı sofrada buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu mübarek ayın ve günlerin hürmetine herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Ramazan ayının birlikte yapılan iftarlarla daha güzel yaşandığına dikkat çekerek düzenlenen iftar yemeği için Bölge Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

İftar yemeğine Bölge Müdürü Adnan Kayım, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve işletme müdürlerinin yanı sıra emekli olan eski bölge müdürleri, şube müdürleri ve personel katıldı.