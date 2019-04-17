Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

45 yaşındaki Yılmaz için ikindi namazına müteakip Gaybiefendi Mahallesi Şeker Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmaz’ın cenaze namazına Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, Kütahya eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Yılmaz, daha sonra cenaze aracına konuldu.

3 çocuk babası Zekeriya Yılmaz, Kütahya Merkeze bağlı Işıkkara Köyü’nde toprağa verildi. (EFE-)

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