0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:05
Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.


45 yaşındaki Yılmaz için ikindi namazına müteakip Gaybiefendi Mahallesi Şeker Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.


Yılmaz’ın cenaze namazına Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Ali İhsan Ertaş, Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, Kütahya eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.


Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Yılmaz, daha sonra cenaze aracına konuldu.


3 çocuk babası Zekeriya Yılmaz, Kütahya Merkeze bağlı Işıkkara Köyü’nde toprağa verildi. (EFE-)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Başkanı İmamoğlu: "Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik"
    1. İBB Başkanı İmamoğlu: "Kimsenin..
    2. Midyat’ta trafik kazası: 6 yaralı
    3. 2019 Almanya Bağımlılık Raporu
    4. Ülkede flaş gelişme! Tiktok yasaklandı
    5. İnsansız deniz araçları imece usulü..
    6. Mısır'da Anayasa referandumunun..
    7. Kabadüz’de İslam Bilimler Tarihi Resim..
    8. "Numen" sergisi ziyaretçilerini bekliyor
    9. Kılıçdaroğlu: ’’Bu başarı birlikte..
    10. Almanya'dan "iltica kararı"
    11. "İşyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve..
    12. Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı..
    13. ‘Tarım Şehr-i Amasya’dan 13 proje
    14. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    15. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan mazbata..
    17. Marmaris’te “Türk Denizciliğine Bakış”..
    18. Süleyman Çetin kimdir nereli? Süleyman..
    19. FETÖ elebaşının Amerika'ya davet..
    20. Kılıçdaroğlu TV'den izledi! İşte ilk..
    21. Türkiye'den füze hamlesi! İlk alacak..
    22. Almanya'dan "iltica kararı"
    23. Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığının..
    24. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)..
    25. Somali'de bomba yüklü araçla saldırı:..
    26. İran'dan askeri yetkililerin..
    27. Türkiye'den Sırbistan'a göçmen..
    28. Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın..
    29. "Denizciliğin ekonomideki değeri 17,5..
    30. Kariyer Günleri’nde deneyimlerini..
    Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Mazbata haberlerine dolardan ilk tepki
    Mazbata haberlerine dolardan ilk tepki