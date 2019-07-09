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Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonu

Simav ilçesi ile İzmir ve Bursa'daki operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 20 zanlı yakalandı

09 Temmuz 2019 Salı 15:57
Kütahya merkezli uyuşturucu operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde organize bir şekilde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Çalışmalar sonucunda Simav ile İzmir ve Bursa'da belirlenen 20 adrese 25 jandarma timi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu ev ve iş yerlerinde 3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 50 gram esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, iki piyade tüfeği, 22 cep telefonu ile SIM kartlar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 20 şüphelinin Simav Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:57
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