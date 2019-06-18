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Kütahya Lisesi mezunları Yoncalı’da buluştu

Çeşitli tarihlerde Kütahya Lisesi’nden mezun olan yaklaşık 150 kişi, Yoncalı’da bir araya geldi.

18 Haziran 2019 Salı 11:06
Kütahya Lisesi mezunları Yoncalı’da buluştu

Çeşitli tarihlerde Kütahya Lisesi’nden mezun olan yaklaşık 150 kişi, Yoncalı’da bir araya geldi.


Etkinliğe, Bursa Bölge Başsavcısı Said Gürlek, Bursa Hayat Hastanesi sahibi Dr. Ahmet Özkul, Sanayici-Turizmci Mete Tetik, Güral Porselen Genel Müdürü Naci Pekcan ve Kütahya Amatör Spor Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ile çok sayıda okul mezunu katıldı.


Lise mezunları buluşmasına tanınmış sanatçı Yalçın Özden de, 1 saatlik bir program yaparak büyük alkış aldı.


Lise mezunu Abdullah Horozoğlu Müzik Grubu ise, Türk sanat müziği ve Kütahya türkülerini icra etti.


Katılımcılar, sanayici ve turizmci Mete Tetik’e teşekkür ederek, “Kendileri, Gülümser Hatun Termal Tesisleri Yoncalı Kaplıcalarımızın Türk turizmine açılmasını sağladı.Geleneksel mimari ile konfor, modren donanımlar bir araya gelmiş.candan kutluyoruz.sadece kütahya’nın değil Türkiye’nin gurur kaynağı oldu” şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:06
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