Kütahya KYK başvuruları Kütahya KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki Kütahya Kredi Yurtlar Kurumu yurtları adres ve telefonları. İşte Kütahya KYK ve özel yurtları

KÜTAHYA ÖZEL YURTLAR

1. Altıntaş – Özel Akpınar Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 86

Telefon : 274 311 26 46

Adres : Bozbay Mahallesi Gediz Cad. No:13

2. Altıntaş – Özel Arzum Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 75

Telefon : 274 311 22 21

Adres : Bozbay Mahallesi Evliya Çelebi Sokak

3. Altıntaş – Özel Burak Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 52

Telefon : 274 311 25 00

Adres : Bozbay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kütahya Yolu Üzeri

4. Altıntaş – Özel Doğa Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon : 274 311 28 55

Adres : Bozbay Mahallesi Akutlu Caddesi No/22

5. Altıntaş – Özel Yavuzlar Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 93

Telefon : 274 311 34 34

Adres : Bozbay Mah. Cumhuriyet Cad. No:39

6. Domaniç – Özel Ertuğrulgazi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 45

Telefon : 274 661 22 76

Adres : Cumhuriyet Mah. İğne dibi Sok.

7. Gediz – Özel Azmioğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 54

Telefon : 274 412 47 01

Adres : Özyurt M. Mesut Erez Cad.6

8. Gediz – Özel Bilginler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 81

Telefon : 274 412 86 35

Adres : Dayınlar Mah. 776. Sok. No:43

9. Gediz – Özel Özyuvam Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 99

Telefon : 274 412 81 11

Adres : Özyurt Mah. Atatürk Cad. No:20

10. Gediz – Özel Seçkin Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 109

Telefon : 274 412 80 24

Adres : Dayınlar Mah. Fabrikalar Civarı No:5 Gediz/Kütahya

11. Merkez – Özel Aktüel Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 32

Telefon : Yok

Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Endülüs Sok. No:5

12. Merkez – Özel Asil Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 68

Telefon : 274 223 16 34

Adres : Gazi Kemal Mah. Halk Bank Aralığı Sinema Sokak

13. Merkez – Özel Asil-2 Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 108

Telefon : 274 216 05 06

Adres : Gazi Kemal Mah. Dilara Sok. No:6-6/1

14. Merkez – Özel Aşanlar Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 99

Telefon : 274 224 50 55

Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Atatürk Bulv. İkbal Sk.

15. Merkez – Özel Bahçelievler Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 84

Telefon : 274 231 39 23

Adres : Bahçelievler Mah. Ürkmenistan C Edeni Sk

16. Merkez – Özel Canan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 126

Telefon : 274 224 27 33

Adres : Selvi Mah. Atatürk Bulvarı No:63

17. Merkez – Özel Çağdaş Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 68

Telefon : 274 223 63 07

Adres : Balıklı Mah. Osmanlı Cad. Kapan Sokak

18. Merkez – Özel Çağlar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 97

Telefon : 274 223 72 29

Adres : Lala Hüseyinpaşa Mah. Eski Sanayi Bölgesi No:168

19. Merkez – Özel Çamlıca Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 174

Telefon : 274 223 56 18

Adres : Evliya Çelebi Mah. Çamlıca Yolu Üzeri

20. Merkez – Özel Çetinkanat Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 62

Telefon : 274 216 62 74

Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Kış Sok. No:12

21. Merkez – Özel Çiçek Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon : 274 271 49 31

Adres : Altıntepe Mah. Sosyal Konutlar Karşısı Kütahya

22. Merkez – Özel Çiçek -2 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 41

Telefon : Yok

Adres : Pirler Mah. Germiyan Cad. No:6

23. Merkez – Özel Damla Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 40

Telefon : Yok

Adres : Lala Hüseyin Mah. Mithat Paşa Cad. Biga Sok. No:7

24. Merkez – Özel Doğan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 52

Telefon : 274 224 46 61

Adres : Gaybi Efendi Mah. Muhlis Sok. Beyza Apt.

25. Merkez – Özel Doğan-1 Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 162

Telefon : 274 224 78 00

Adres : Servi Mah. Menderes Cad. No:2

26. Merkez – Özel Dumlupınar Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 46

Telefon : 274 223 90 77

Adres : Lalahüseyin Paşa Mah. Kıbrıs Cad. No:194

27. Merkez – Özel Duru Plas Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 70

Telefon : Yok

Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Atatürk Bulvarı 68