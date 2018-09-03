Kütahya KYK başvuruları Kütahya KYK ve özel yurtları telefon ve adresleri
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki Kütahya Kredi Yurtlar Kurumu yurtları adres ve telefonları. İşte Kütahya KYK ve özel yurtları03 Eylül 2018 Pazartesi 16:18
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kayıtlarının 3 Eylül'de başlayacağını açıklamıştı. KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler şimdiden illerdeki KYK yurtlarını araştırır oldu. Peki Kütahya Kredi Yurtlar Kurumu yurtları adres ve telefonları. İşte Kütahya KYK ve özel yurtları
KÜTAHYA ÖZEL YURTLAR
1. Altıntaş – Özel Akpınar Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 86
Telefon : 274 311 26 46
Adres : Bozbay Mahallesi Gediz Cad. No:13
2. Altıntaş – Özel Arzum Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 75
Telefon : 274 311 22 21
Adres : Bozbay Mahallesi Evliya Çelebi Sokak
3. Altıntaş – Özel Burak Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 52
Telefon : 274 311 25 00
Adres : Bozbay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kütahya Yolu Üzeri
4. Altıntaş – Özel Doğa Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 274 311 28 55
Adres : Bozbay Mahallesi Akutlu Caddesi No/22
5. Altıntaş – Özel Yavuzlar Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 93
Telefon : 274 311 34 34
Adres : Bozbay Mah. Cumhuriyet Cad. No:39
6. Domaniç – Özel Ertuğrulgazi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 45
Telefon : 274 661 22 76
Adres : Cumhuriyet Mah. İğne dibi Sok.
7. Gediz – Özel Azmioğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 54
Telefon : 274 412 47 01
Adres : Özyurt M. Mesut Erez Cad.6
8. Gediz – Özel Bilginler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 81
Telefon : 274 412 86 35
Adres : Dayınlar Mah. 776. Sok. No:43
9. Gediz – Özel Özyuvam Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 99
Telefon : 274 412 81 11
Adres : Özyurt Mah. Atatürk Cad. No:20
10. Gediz – Özel Seçkin Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 109
Telefon : 274 412 80 24
Adres : Dayınlar Mah. Fabrikalar Civarı No:5 Gediz/Kütahya
11. Merkez – Özel Aktüel Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 32
Telefon : Yok
Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Endülüs Sok. No:5
12. Merkez – Özel Asil Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 68
Telefon : 274 223 16 34
Adres : Gazi Kemal Mah. Halk Bank Aralığı Sinema Sokak
13. Merkez – Özel Asil-2 Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 108
Telefon : 274 216 05 06
Adres : Gazi Kemal Mah. Dilara Sok. No:6-6/1
14. Merkez – Özel Aşanlar Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 99
Telefon : 274 224 50 55
Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Atatürk Bulv. İkbal Sk.
15. Merkez – Özel Bahçelievler Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 84
Telefon : 274 231 39 23
Adres : Bahçelievler Mah. Ürkmenistan C Edeni Sk
16. Merkez – Özel Canan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 126
Telefon : 274 224 27 33
Adres : Selvi Mah. Atatürk Bulvarı No:63
17. Merkez – Özel Çağdaş Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 68
Telefon : 274 223 63 07
Adres : Balıklı Mah. Osmanlı Cad. Kapan Sokak
18. Merkez – Özel Çağlar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 97
Telefon : 274 223 72 29
Adres : Lala Hüseyinpaşa Mah. Eski Sanayi Bölgesi No:168
19. Merkez – Özel Çamlıca Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 174
Telefon : 274 223 56 18
Adres : Evliya Çelebi Mah. Çamlıca Yolu Üzeri
20. Merkez – Özel Çetinkanat Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 62
Telefon : 274 216 62 74
Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Kış Sok. No:12
21. Merkez – Özel Çiçek Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 274 271 49 31
Adres : Altıntepe Mah. Sosyal Konutlar Karşısı Kütahya
22. Merkez – Özel Çiçek -2 Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 41
Telefon : Yok
Adres : Pirler Mah. Germiyan Cad. No:6
23. Merkez – Özel Damla Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 40
Telefon : Yok
Adres : Lala Hüseyin Mah. Mithat Paşa Cad. Biga Sok. No:7
24. Merkez – Özel Doğan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 52
Telefon : 274 224 46 61
Adres : Gaybi Efendi Mah. Muhlis Sok. Beyza Apt.
25. Merkez – Özel Doğan-1 Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 162
Telefon : 274 224 78 00
Adres : Servi Mah. Menderes Cad. No:2
26. Merkez – Özel Dumlupınar Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 46
Telefon : 274 223 90 77
Adres : Lalahüseyin Paşa Mah. Kıbrıs Cad. No:194
27. Merkez – Özel Duru Plas Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 70
Telefon : Yok
Adres : Yıldırım Beyazıt Mah. Atatürk Bulvarı 68