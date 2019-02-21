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Kütahya, kişi başına düşen otomobil sayısında 8. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla Kütahya’nın bin kişi başına düşen otomobil sayısında Türkiye’de en fazla sayıya sahip 8.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:46
Kütahya, kişi başına düşen otomobil sayısında 8. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla Kütahya’nın bin kişi başına düşen otomobil sayısında Türkiye’de en fazla sayıya sahip 8.il, Ege Bölgesi illeri arasında ise 3. il durumunda olduğunu açıkladı.


2018 yılında Türkiye’de bin kişi başına düşen otomobil sayısının 151 iken Kütahya’da 185 olduğuna vurgu yapan TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, ”2018 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2017 Aralık ayı sonuna göre Ege Bölgesinde yüzde 2,9 artarak toplam 3 milyon 897 bin 946, Kütahya’da yüzde 1,4 artış göstererek 211 bin 262’ye ulaşmıştır. 2018 yılında ülkemizde bin kişi başına düşen motorlu kara taşıtı sayısı 279 iken Kütahya’da 366’dır. Kütahya bin kişi başına motorlu kara taşıtı sayısında Türkiye’de en fazla taşıta sahip 15.il, Ege Bölgesi illeri arasında ise 6.il durumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında bin kişi başına düşen motorlu kara taşıtı sayısı en yüksek olan il 510 taşıt ile Muğla iken en düşük olan il ise 306 taşıt ile Afyonkarahisar’dır. 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2017 Aralık ayı sonuna göre Ülkemizde yüzde 3 artış göstererek 12 milyon 398 bin 190’a, Ege Bölgesinde yüzde 2,6 artış göstererek toplam 1 milyon 827 bin 334’de, Kütahya’da ise yüzde 0,7 artış göstererek 106 bin 726’ya ulaşmıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:46
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