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Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi program okulu oldu

Kütahya Kırklar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin, ’Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar’ programı uygulayan okul da olduğu bildirildi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:06
Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi program okulu oldu

Kütahya Kırklar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin, ’Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar’ programı uygulayan okul da olduğu bildirildi.


Okul Müdürü Fadik Gençkal Avkan, 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunda faaliyete geçecek olan 30 öğrencili yeni bölümde teship, hüsn-i hat, ebru ve temel resim sanatı derslerinin de verileceğini ifade etti.


Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü için ön kayıt işlemlerinin 28 Haziran gününe kadar devam edeceğini belirten Avkan, "Yeni bölümümüzle birlikte inşallah Kur’an ile süslenen, Kur’an ile süsleyen, sanatla zarifleşen nesiller yetiştireceğiz. Bu tür okullardan Türkiye’de 15,Kütahya’da tek ve bu da bizim okulumuza nasip oldu. Bölüm 30 lise bir öğrenci ile eğitim-öğretime başlayacak. Ön kayıtlar 28 Haziran gününe kadar devam edecek ve 3-4 Temmuz günü de yetenek sınavı yapılacak" diye konuştu.


Müdür Avkan, okulda 60’ı yatılı toplam 280 kız öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:06
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