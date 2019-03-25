Kütahya İŞKUR’dan TYP kapsamında 300 işsize yeni iş imkânı

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Kamil Uçan, Özel İdaresi, Kütahya Belediyesi, İlçe Belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde Toplum Yararına Program TYP kapsamında toplam 300 kişinin 6 ay süre ile istihdam edeceğini açıkladı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Kamil Uçan, yaptığı açıklamada; “Toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamaktır” dedi.

Uçan, “Programa müracaatta bulunmak isteyen iş arayanların Kuruma kayıtlı işsiz olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları, emekli, malul aylığı almamaları ve öğrenci olmamaları (açık öğretim öğrencileri hariç) gerekmektedir.15 Nisan 2019 ile 11 Ekim 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan programlar sayesinde 300 işsiz daha geçici süreli iş imkânına kavuşacaktır. Bu kapsamda başvurular; 25 Mart Pazartesi günü başlayacak olup 29 Mart Cuma günü sona erecektir” diye konuştu.

Programların çevre temizliği, park düzenlemesi, kamusal alt yapının yenilenmesi faaliyetlerini kapsadığını belirten İŞKUR yetkilileri, “ Programa ait giderler katılımcıların SGK primleri ve maaşları İŞKUR tarafından finanse edilecektir.Başvurular İŞKUR İl Müdürlüğüne veya Hizmet Noktalarına şahsen gelerek ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler, İstihdam Toplum Yararına Programlar, TYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca ALO 170 iletişim hattından da başvuru yapılabilmektedir” dediler.