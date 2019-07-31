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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yeni Müdür Vekili Orhan Özçalık oldu

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne vekaleten Karaman’dan Orhan Özçalık’ın atandığı bildirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yeni Müdür Vekili Orhan Özçalık oldu

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne vekaleten Karaman’dan Orhan Özçalık’ın atandığı bildirildi.


Orhan Özçalık, 1973 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun oldu. Özçalık, Yüksek Lisansını Selçuk ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsünde yaptıktan sonra ilk memuriyetine 1991 yılındaÇankırı Atkaracalar İlçe Tarım Müdürlüğünde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak başladı. 1994-1995 yılları arasında Çankırı Kurşunlu İlçe Tarım Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arası Konya Akören İlçe Tarım Müdürlüğü,1997-2000 yılları arası Konya İl Tarım Müdürlüğü, 2000-2001 yılları arası Konya Kulu İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni görevlerinde bulunduktan sonra 2001-2004 yılları arasında Aksaray Eskil İlçe Tarım Müdürlüğünde, 2004-2006 yılları arasında Aksaray İl Tarım Müdürlüğünde, 2006-2007 yılları arasında Konya Güneysınır İlçe Tarım Müdürlüğünde, 2007-2012 yılları arasında Konya İl Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdür Vekili görevinde bulunan Özçalık, 2015 - 2016 yılları arasında Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı, 2016 yılından itibaren ise Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili olarak görev yaptı.


Kütahya İl Tarım Müdürlüğü’ne vekalet eden Mustafa Kurt’un ise, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüreceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
  1. bilim

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