Kütahya İl Genel Meclisi’nin üçte ikisi yenilendi

Kütahya İl Genel Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirerek başkan, başkan vekili, ikinci başkan vekili ve katip üyelerini belirledi.

Yapılan oylama sonucu Kütahya İl Genel Meclisi Başkanlığı’na Musa Yılmaz, Başkan Vekilliği görevine Ramazan Aydemir, İkinci Başkan Vekilliği görevini Kahraman Aktay, katip üyeliklere Aynur Koçuk Mercan ve Ali Okumuş seçildi.

Seçimler sonrası konuşan Başkan Musa Yılmaz, Kütahya İl Genel Meclisi’nin Türkiye genelinde örnek gösterilen meclisler arasında yer aldığını kaydetti.

Yılmaz, "İlimizin genelini temsil eden meclis üyelerini seçerek buraya gönderdiler. Ben öncelikle hepimize hayırlı olsun diyorum inşallah bu görevler güzel olduğu kadar sorumluluğu ve veballi de o kadar büyük görevlerdir. Öncelikle şahsıma gösterdiğiniz desteğe çok teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir onur ve çalışma azmimizi artıran bir durum bundan sonra asla meclisimizde bölgesel, ilçe bazlı veya kişisel bir çalışma değil geçen dönem bunun temellerini oluşturduğumuz gibi Kütahya merkezli veya Kütahya’nın hangi noktası olursa olsun önceliklerini öne alan bir çalışma yürüteceğiz ben buna meclisimizin yeni döneminde gelen arkadaşlarımızın katkı vereceğine yürekten inanıyorum. Meclisimiz üçte iki oranında yenilendi. Bu bizler için önemli ilk toplantılarımızda peyder pey işleyiş ve usul hakkında arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Birbirimizin eksiklerini tamamlayacağız ve il genel meclisi ilin genelini temsil eden bir meclis bunu bu sıfatına gölge düşürmeden bir çalışma ile dönem sonuna kadar devam edeceğiz. Ben çok ümitliyim özel idaremiz Türkiye genelindeki il özel idareleri içerisinde iyi bir noktaya sahip hizmet ağı, personel niteliği ve çalışma özellikleri bakımından çok ciddi bir kurum bu nitelikler ile beraber yürüyeceğimiz için yeni gelen arkadaşlarımız çok şanslı. Burada önemli olan makamlara seçilmek değil seçildikten sonra bu makamdan yüz akı ile bitirip tamamlamak. Her şeyin bir sonu var, makamlar gelip geçici. Kütahya’nın en ücra köşesine kadar bir hizmet bırakabilirsek dönemimizde veya yapılan bir hizmete bir hizmet daha ilave edebilirsek bizim için en güzel duygu budur. Bugün haricinde gündem dışı birbirimizi bilgilendireceğiz ben meclisimizin nitelikli bir meclis haline geldiğini ve bunu disiplinle daha iyi noktalara geleceğinin inancındayım ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yılmaz, Kütahya İl Genel Meclisi’nin 27 AK Partili, 8 MHP’li, 1 CHP’li ve 1 de SP’li üyeden oluştuğunu sözlerine ekledi.