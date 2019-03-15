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Kütahya İl Genel Meclisi adayları köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kütahya İl Genel Meclisi adayları, Ahmetoğlu, Sofça, Sobran, Akpınar, Sabuncupınar, Fındık, İncik, Başören, ve Seydi köylerini ziyaret etti.

15 Mart 2019 Cuma 11:01
Kütahya İl Genel Meclisi adayları köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kütahya İl Genel Meclisi adayları, Ahmetoğlu, Sofça, Sobran, Akpınar, Sabuncupınar, Fındık, İncik, Başören, ve Seydi köylerini ziyaret etti.


Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Başkan Yılmaz, "5 yıllık süreç de 500 kilometre sıcak asfalt attık, 872 kilometre birinci kat asfalt, 435 kilometre ikinci kat asfalt, 375 kilometre de onarım yaptık. 700 kilometre stabilize yol yaptık, bir milyon altıyüzellibin metre kare kilit taşı, 39 menfez, 7 köprü, üç istinat duvarı 7 bin 369 kilometrelik yol ağımızda yama çalışmaları, 7 bin 340 adet trafik işareti, 18 bin adet CTP ve 23 bin kilometrelik yolda da karla mücadele çalışmalarını tamamladık. 104 köyümüze isale hattı, 112 köyümüze şebeke hattı, 121 adet su depomuzu sıfırdan yeniledik. 190 adet depo onarımı, 82 adet de enerji nakil hattı yaptık. 2 adet küçük ölçekli sulama, 11 adet göletten sulama, 33 adet yer üstü sulama, 5 adet yer altı sulama işi yaptık. 43 adet kanalizasyon şebeke hattı yaptık. 8 adet sentetik çim saha yaparken bunun yanında kültür hizmeti olarak da Murat dağı kayak alanı projesine de ciddi destek veriyoruz. 81 milyon TL gibi bir ödeneği birliklerimize aktararak köylerimizdeki cami onarımından muhtarlık binasına, sosyal tesisten kütüphaneye, halı sahadan düğün salonuna, gasilhaneden köy meydanı düzenlemesine destekler verdik. Yine bu destekler vasıtasıyla kar kürüme aparatları verilip köylerimize spor aletleri yapıldı" diye konuştu.


Ziyaretlere AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’ndan Salih Yüğrük, Emre Ar ve Mehmet Şahin katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:01
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