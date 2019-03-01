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Kütahya İl Genel Meclisi adayları köy ziyaretlerine başladı

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları köy ziyaretlerine başladı.

01 Mart 2019 Cuma 11:05
Kütahya İl Genel Meclisi adayları köy ziyaretlerine başladı

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları köy ziyaretlerine başladı.İl Genel Meclisi Başkanı ve adayı Musa Yılmaz ile adaylar Muammer Özcura ve İbrahim Çınar merkeze bağlı Arslanlı, Mahmudiye, Gazelyakup, Kıranşeyh, Suluköy, Karsak, Körpe Eskiyüreğil, Eynegazi, Elmacık ve Kınık köylerini ziyaret etti.


Ziyaretlere, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı’ndan Emre Ar ve Salih Yügrük iştirak etti.


Başkan Musa Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne çok büyük önem verdiklerini belirtti.


Yılmaz, "Köylülerimiz AK Parti’ye olan desteklerini devam ettirerek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:05
  1. doğa

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