Kütahya İhlas’ta nöbet değişimi

İhlas Pazarlama Kütahya Bayi Temsilciliği görevine Mustafa Geçer getirildi.

20 yıldır bu vazifeyi yürüten Ahmet Aksongur, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz’un da katıldığı törenle görevi Mustafa Geçer’e devretti.

Törende konuşan Korkusuz, "52 yıl, neredeyse bir ömür İhlas’a hizmet eden, 34 yıldır resmi olarak çalışan, son 20 yıldır Kütahya İhlas Pazarlama Bayi Temsilciliğimizi yürüten Ahmet Aksongur, artık Kütahya Bayi Temsilciliği’ni Mustafa Geçer kardeşimize devretti.Bu devirle 52 yıllık hizmeti tabi ki bitmiyor, bundan sonra kendisinden bir ’abimiz’ olarak gazete ve kitap hizmetleri için destek almaya devam edeceğiz. Ne güzel böyle sevip sevilerek devir teslimler, Allah herkese böyle geçişler nasip etsin, Ahmet abimizi çok seviyoruz, şimdiye kadar yapmış olduğu tüm hizmetler içinde çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Artık biraz tempoyu düşürme zamanı kendisi için ama her zaman yanımızda olacağını, Mustafa Geçer’e en yakın destekçisi olacağını biliyoruz. Tüm İhlas ailesi için hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Aksongur’a teşekkür plaketi, Genel Müdür Orhan Korkusuz tarafından takdim edildi.

Törende, İhlas Pazarlama Satış Direktörü Yakup Özaydın da hazır bulundu.