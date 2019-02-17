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Kütahya-Gediz karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

17 Şubat 2019 Pazar 20:28
Kütahya-Gediz karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.


Kaza, Kütahya-Gediz karayolu 16. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Gediz’den Kütahya istikametine gitmekte olan Lokman Kaya yönetimindeki 43 AF 766plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Kazada, 63 yaşındaki Hayrettin Çam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü Lokman Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kaya, Mükerrem Kaya ve Havva Çam yaralandı.


Yarılılar olay yerindeki ilk müdahalerinin ardından 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:28
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