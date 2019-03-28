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Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç alırken, 20 bin 392 kişi göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), ADNKS verilere göre; Kütahya’nın 2018 yılında göç aldığı toplam 22 bin 582 kişiden 2 bin 868 kişiyi Bursa’dan, 2 bin 541 kişiyi İzmir’den ve 2 bin 265 kişiyi İstanbul’dan göç aldığını açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç alırken, 20 bin 392 kişi göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), ADNKS verilere göre; Kütahya’nın 2018 yılında göç aldığı toplam 22 bin 582 kişiden 2 bin 868 kişiyi Bursa’dan, 2 bin 541 kişiyi İzmir’den ve 2 bin 265 kişiyi İstanbul’dan göç aldığını açıkladı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’dan aynı dönem içerisinde 20 bin 392 kişi göç ettiğini belirterek,“ Kütahya en çok 2 bin 186 kişi İstanbul’a, 2 bin 8 kişi Bursa’ya ve bin 631 kişi İzmir’e göç vermiştir” dedi.


Kütahya’nın net göçü 2 bin 190 kişi, net göç hızı ise binde 3,8 olarak gerçekleştiğini söyleyen Akyol,” Kütahya, Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 45. il olmuştur. Türkiye genelinde binde 138,5 değeriyle en yüksek göç hızına sahip il Çankırı olurken, binde -17,3 değeriyle en düşük göç hızına sahip il Ağrı olmuştur. Yaş gruplarına göre göç verileri incelendiğinde Kütahya en çok 5 bin 831 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç alırken, en az 427 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç almıştır. Kütahya en çok 6 bin 156 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç verirken, en az 340 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç vermiştir.


Kütahya ilçelerine bakıldığında en fazla göç alan ilk 3 ilçe sırasıyla Merkez ilçe (13 bin 704 kişi), Simav (3 bin 290 kişi) ve Tavşanlı (3 bin 28 kişi) olurken, en az göç alan 3 ilçe ise sırasıyla Aslanapa (362 kişi), Dumlupınar (392 kişi) ve Şaphane (628 kişi) ilçeleridir. En fazla göç veren ilk 3 ilçe sırasıyla Merkez ilçe (13 bin 620 kişi), Tavşanlı (3 bin 598 kişi) ve Simav (2 bin 763 kişi) olurken, en az göç veren 3 ilçe sırasıyla Dumlupınar (266 kişi) , Pazarlar (389 kişi) ve Çavdarhisar (400 kişi) ilçeleridir.


En çok göç hareketliliği Merkez ilçede yaşandığını ifade eden Akyol,” Merkez ilçe, 2018 yılında 13 bin 704 kişi göç almış olup, 13 bin 620 kişi göç vermiştir. Merkez ilçenin net göç hızı binde 0,3 olmuştur. Net göç hızına göre değerlendirildiğinde Tavşanlı, Emet ve Aslanapa ilçeleri aldığı göçe göre daha fazla göç vermektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:51
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