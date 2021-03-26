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Korona Virüs Kütahya Emet'te küçükbaş hayvanların karantinası kaldırıldı
Korona Virüs

Kütahya Emet'te küçükbaş hayvanların karantinası kaldırıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde küçükbaş hayvanlara uygulanan karantina yasağı sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 21:04:00 -
Kütahya Emet'te küçükbaş hayvanların karantinası kaldırıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı nedeniyle 9 köye ve 8 mahalleye uygulanan hayvan giriş ve çıkışı yasağı sona erdi.

Küçükbaş hayvanların karantinası kaldırıldı

Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemize bağlı Doğanlar köyünde Koyun-Keçi çiçeği olarak bilinen hastalığının görülmesi nedeniyle Yenice, Doğanlar, Samrık, Umutlu, İğdeköy, Yağcık, Kırgıl, Kabaklar ve Katrandağı köyleri ile Dere, Esentepe, Akpınar, Cumhuriyet, Çalcağıl, Kapaklıca, Hamam ve Kaynarca mahallelerine 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar küçükbaş hayvan giriş-çıkışları ile hayvanların merada otlatılması yasaklanmıştı. Bugün yapılan kontrol sonucu hastalık riskinin ortadan kalktığı ve karantina kararının sonlandırılmasına karar verildi'' ifadeleri kullanıldı.

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