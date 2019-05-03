Kütahya Belediyesi’nde 4 yeni birim kuruldu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, seçim döneminde söz verdikleri bazı projeleri hayata geçirebilmek için ilgili müdürlüklerin altında tahsisine uygun gördükleri dört yeni birim kurduklarını ifade etti.

Başkan Işık, bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Birimi”, yine Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olmak üzere “Engelli Hizmetleri ve Koordinasyon Birimi” kuruldu. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olmak üzere “Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi” ve Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olmak üzere “Araştırma Geliştirme Proje Hazırlama ve Değerlendirme Birimi” olmak üzere yeni 4 birimin kurulduğu ifade edildi.

Yeni kurulan birimler aracılığı ile daha önce sizler ve kamuoyu ile paylaştığım birçok sorunun daha kolay aşılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Işık, “Şimdiden bu birimlerde görev alacak personelimize ve gönüllü katkıda bulunacak tüm hemşehrilerimize teşekkür ederek hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"CENAZE HİZMETLERİ ÜCRETSİZ"

Kütahya Belediye Meclisine sunulan önerge ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, cenaze defin ve ilimiz sınırları içerinde yapılacak cenaze nakil hizmetlerinin Kütahya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yerine getirilmesi tüm meclis üyelerinin oy birliği ile karara bağlandı.

Cenaze hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi için Belediye Meclisine sunulan önerge ile ilgili meclis kürsüsünden konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “31 Mart seçimleri öncesinde cenaze defin ve şehir içi nakil hizmetlerinin ücretsiz olacağı yönünde vatandaşlarımıza taahhüdümüz vardı. Bunu uygulamaya geçirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önergesi olarak bu konuyu gündeme getirdik. Birçok ilde ücretsiz olarak verilen bu hizmetin ilimizde de ücretsiz verilmesinin uygun olacağı ama şehir dışına çıkan nakil hizmetlerinin ise yine eskiden olduğu şekilde ücretli bir şekilde devam edilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

"İKAMETİNİ KÜTAHYA’YA TAŞIYAN ÖĞRENCİYE YARDIM"

İkametgahlarını Kütahya’ya aldıran ve ailesi Kütahya’da ikamet edip ihtiyaç sahibi olan öğrencilere Kütahya Belediyesine başvurmaları halinde ulaşım, kırtasiye, gıda, su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ikamet kart uygulamasının hayata geçirileceğini söyleyen Işık, “Kütahya il genelinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 46 bin, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 3 bin olmak üzere yaklaşık 50 bin dolayında öğrencimiz kayıtlı durumda. Bunların bir kısmı belki fiilen Kütahya’da değil ama ortalama il genelinde 45 bin civarında öğrencimiz var. Merkezde de 35 bin civarında öğrencimiz ikamet ediyor. Ama şuana kadar öğrencilerimizin çok büyük bir bölümü ikametgahlarını birinci adres olarak kendi bulundukları illerde tutmuşlar ve Kütahya’da fiilen yaşamalarına rağmen resmiyette nüfus sayımında Kütahya ilini temsil eden bir vatandaş olarak görünmüyor. Dolayısıyla şuanda ilimizin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında şehrin nüfusunun yaşlı olması ve gerçek nüfusun fiilen burada yaşamış öğrencilerde dikkate alınmadığı için resmi nüfusla karşılaştırdığımızda merkez ilçede özellikle resmi nüfusun az kaldığı 240 bin civarında vatandaş adına merkezden gelen parayla toplamda 300 bine yakın ikametgahı şehrimizde olmayan insan yaşamaktadır” dedi.

İkamet kart projesinin, Kütahya Belediyesi’nin verdiği hizmet kalitesinin artması için öğrencilerin ikametgahlarını Kütahya’ya almaları halinde il nüfusunun artacağını, genel bütçeden alınacak olan payın yükseleceğini ve öğrenciler ile Kütahya’yı barıştırma adına önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Işık, “Kütahya’da ki yaş ortalamasının aşağıya düşürülmesi taktir edersiniz ki burada gençlerimizin kalmasına ve fiilen burada eğitim öğretimlerini sürdüren genç nüfuslu üniversite öğrencilerin nüfusa dahil edilmesine bağlı. Bu konu eğer merkezde başarılabilirse ve diğer ilçelerimizde aynı şekilde bir yaklaşımla tüm üniversitedeki öğrencilerimizin önemli bir bölümünü ilimize dahil edebilirse ilimizde göç var mı? yok mu? tartışmaları sona erer” diye konuştu.

Başarılabilirse il nüfusunun 600 bin dolaylarına yaklaşacağını söyleyen Alim Işık, “Diğer taraftan da öğrencilerimizin burada görünmesi nedeniyle belediye gelirlerinde ki merkezi bütçe payının artmasına yol açacak bir konu. Kendi ilindeki üniversiteyi tercih etmiş bu gençlerimize azda olsa bu kartı taktim edip, rektörlerimizle görüşüp kampanyayı kamuoyuna mal ettirebilirsek, Eylül ayında gelecek yeni öğrencilerle beraber Aralık ayına kadar öğrenci nüfusunu buraya aktarmış oluruz. Bu konuyu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.