Kütahya Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi eklendi
Kütahya’nın MHP’li Belediye Başkanı Alim Işık, belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harfleri olan T.17 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
Kütahya’nın MHP’li Belediye Başkanı Alim Işık, belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harfleri olan T.C. ibaresini ekletti.
Prof. Dr. Alim Işık, seçim kampanyasında göreve gelmesi halinde belediye binası tabelasına Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin ekleneceği sözünü vermişti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Kütahya Belediyesi’nin yeni hizmet binası tabelasına T.C. ibaresi eklendi.
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