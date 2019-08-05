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Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor

Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:26
Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor

Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın Sosyal Sorumluluk Projeleri içerisinde yer alan Gıda Bankacılığı ve Kıyafet Bankacılığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatılıyor.


Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine başlayan Kıyafet Bankacılığı uygulaması ile birlikte hayırsever vatandaşlardan alınan giysiler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.


Kıyafet Bankacılığının açılışında vatandaşlar ve miniklerin yoğun ilgi gösterdiği Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hemşehrileri ile sohbet edip, sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlar Başkan IŞIK’a teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.


Kıyafet Bankacılığı uygulamasının ilk gününde 300 vatandaşa kıyafet yardımında bulunuldu. Ayrıca yaklaşık 70 çocuğa da oyuncak hediye edildi.


Programda Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:26
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