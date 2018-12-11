Kütahya AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kütahya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Domaniç belediye başkan adayı, AK Parti Dumlupınar belediye başkan adayı, AK Parti Emet belediye başkan adayı, Gediz AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Altıntaş belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Kütahya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Kütahya ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Kütahya AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Kütahya belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Kütahya belediye başkan adayı da var. AK Parti Kütahya belediye başkan adayı Ahmet Sami Kutlu oldu. AK Parti'nin Kütahya ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MHP'nin Kütahya belediye başkan adayı Prof. Dr. Alim Işık olmuştu.

Kütahya 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu % 48.9

MHP adayı Alim Işık % 46

SP adayı İsmail Tunca % 2.4

Altıntaş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 39

CHP % 29

MHP % 28

SP % 2

Domaniç 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47

AK Parti % 25

CHP % 22

SP % 4

Dumlupunar 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 51

AK Parti % 45

SP % 1

Emet 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 49

SP % 35

MHP % 14

Gediz 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 49

MHP % 47

SP % 3

Kütühya 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 54.92

MHP % 18.79

CHP % 12.50

İYİ Parti % 10.81

SP % 1.83

HDP % 0.71

AK Parti Kütahya Milletvekili Listesi:

Ahmet Tan

İshak Gazel

Ceyda Çetin Erenler

MHP Kütahya Milletvekilleri

Ahmet Erbaş

CHP Kütahya Milletvekilleri

Ali Fazıl Kasap