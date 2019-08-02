0553 313 94 23

Kütahya AFAD’dan stajyer öğrencilere uygulamalı eğitim

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde staj görmekte olan Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:32
Kütahya AFAD’dan stajyer öğrencilere uygulamalı eğitim

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde staj görmekte olan Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde staj gören DPÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine, uzman personel Namık Selvi tarafından Arama ve Kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanlar tanıtıldı.


Tanıtımın ardından stajyer öğrencilere söz konusu malzeme ve ekipmanların kullanımı uygulama olarak gösterildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:32
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurslarla istihdama destek olunacak
    1. Kurslarla istihdama destek olunacak
    2. Zorlu Enerji Anadolu’da güneş enerjisi..
    3. Amasya'da trafik kazası:4 yaralı
    4. Sabancı'da stratejik dönüşümün yol..
    5. Köyler çöp arabasına kavuştu
    6. Bangladeş'te iki otobüs çarpıştı: 8..
    7. Yat tatili gençlik merkezi ile güzel
    8. Veri sızıntısı 106 milyon kişiyi..
    9. KUDAKA Yönetim Kurulu, Erzincan’ın..
    10. Büyükelçilerden Fetih Müzesi’ne tam not
    11. Kick boksçu Mihriban, ikinci kez..
    12. Bartın'da saka kuşu avlayan kişiye 26..
    13. Sepaş Enerji, Capital 500 listesinde..
    14. 32 yıllık çalışmanın eseri kitap..
    15. Teknokent japon projesinin finali..
    16. Curling Milli Takımı Yüksek İrtifa..
    17. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika iş..
    18. Turgutlu’da yol yapım çalışmaları hız..
    19. Evde yetiştirilmemesi gereken bitkiler
    20. Taşkın sel suyu kanalları temizleniyor
    21. Kütahya AFAD’dan stajyer öğrencilere..
    22. Çocuklara ve yaşlılara bakmak için..
    23. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "7 aylık..
    24. Bakanlıktan İstanbul Havalimanı..
    25. Kömürcüler OSB kalkması için komisyon..
    26. TFF Süper Kupa maçı biletleri satışa..
    27. PAYD: "Şov grupları açısından Antalya,..
    28. Sözcü Aksoy: "3 Ağustos’ta ülkemize..
    29. Kağıtsporlu Tuğçe, Avrupa Şampiyonu
    30. Peugeot, ağustosta ÖTV farkının..
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin