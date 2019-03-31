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Ticaret Bakanlığı yasayı çıkarıyor! Kusurlu mal satan tazminat ödeyecek

Ticaret Bakanlığı, kusurlu mal satan imalatçı ve ithalatçılar için ürün güvenliği yasası hazırladı. Mevzuata uymayana para cezası gelecek.

31 Mart 2019 Pazar 11:51
Ticaret Bakanlığı yasayı çıkarıyor! Kusurlu mal satan tazminat ödeyecek

Ticaret Bakanlığı, esnaf ile vatandaş arasında zaman zaman kusurlu mallar nedeniyle tartışmalara konu olan ürün güvenliği ile ilgili devrim niteliğinde bir yasa hazırlıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ipuçlarını verdiği taslağın detayları belli oldu.

Ürün sorumluluğu tazminatı kapıda

Sabah'ın haberine göre; Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı, yeni yasama döneminde yasalaşacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın taslak ilgili esnaf odaları, sanayi ve ticaret odaları, ihracatçı birlikleri ve üreticilerin bilgilendirilmesini istediği öğrenildi. Bu kapsamda önümüzdeki ay Bursa ve Gaziantep'te bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Taslak yasalaşırsa, ürün sorumluluğu tazminatı gelecek. Ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde onun imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. İmalatçı veya ithalatçının sorumlu tutulabilmesi için zarar gören tarafın üründeki uygunsuzluğu, uğradığı zararı ve uygunsuzluk ile zarar arasındaki bağı ispat etmesi gerekecek. Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu olması halinde bunlar zincirleme olarak sorumlu tutulacak.

250 bin liraya kadar ceza

İmalatçı, ithalatçı ve dağıtıcılar mevzuata uymamaları halinde ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Cezalar 2 bin lira ila 250 bin lira arasında değişiyor. Ürün güvenliğine aykırı hareket eden ithalatçı ve imalatçılara 50 bin ila 250 bin lira arasında ceza kesilebilecek.

İmalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğundan kurtaran sözleşmeler hükümsüz sayılacak. Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek tazminat belirlenirken Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak. Ürün geri çağırmalar nihai kullanıcıları da kapsayacak. Geri çağırmaya muhatap firmalar ürünü teslim eden kullanıcıya en az üç seçenek sunacak.

Kurallar Türkçe olacak

Ya ürünün geri çağrılmasına yol açan sorun giderilecek, ya ürünün teslim tarihindeki perakende satış değeri ödenecek ya da ürünün eşdeğer bir ürünle değiştirilmesi sağlanacak. Ürün veya ambalajın üzerindeki belgelerde montaj, kullanım ve bakım talimatları ile güvenlik kuralları Türkçe olacak.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:51
  1. Gaziantep
  2. Bursa
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  5. imalatçı
  6. ithalat
  7. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı

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