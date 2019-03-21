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Kuşu’da seçim heyecanı

6 seçimde sandıklara gitmeyen Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesi, 2014 yılında kaybettiği beldeliği yeniden kazanmanın heyecanıyla seçime hazırlanıyor.

21 Mart 2019 Perşembe 23:50
Kuşu’da seçim heyecanı

6 seçimde sandıklara gitmeyen Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesi, 2014 yılında kaybettiği beldeliği yeniden kazanmanın heyecanıyla seçime hazırlanıyor.


3 yıllık hukuk mücadelesi sonunda yeniden belde olma hakkını alarak Kuşu’da seçim heyecanı yaşanıyor. Kuşu Belediye Başkanı olarak görevli bulunan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, yeniden ’beldelik’ hakkını kazanan Kuşu’nun, borçsuz ve kasasında parası olan bir belediyesi olduğunu belirtti. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi için Kuşu’da Belediye Başkanlığına , AK Parti’den Feridun Aktay, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Murat Güntaş, Saadet Partisi’nden (SP) Sayim Altın ve Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) Halil Baş partileri tarafından aday gösterildi.


Kuşu beldesi sakinlerinden Nurullah Türe, "Kuşu’nun nüfusu 2011 yılında 2 binden aşağıya düştüğü köy konumuna geldi. Belediyeciliği geri alabilmek için Kuşu halkı olarak hepimiz 5 sene 6 seçimde sandığa bilinçli olarak gitmedik. Sonuçta Kuşu halkı kendi haklı davasını kanunlar çerçevesinde hak ederek Belediyemizi geri aldı. Bu durumdan hepimiz sevinçli ve mutluyuz. 31 Mart’ta da sonuç belli olacak, Kuşu Halkı için hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Kuşu halkından Ethem Bayram, "2011 yılında kaybettiğimiz belediyeliğimizi 5 senede 6 seçim oy kullanmayıp, belediyeliğimizi geri aldık. Kuşu halkı olarak yerel seçimlerde belediye başkanımızı Allah nasip ederse seçeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerine halkımız olarak hep beraber, sevinçli bir şekilde özlediğimiz seçimi yapacağız” diye konuştu.


Zekeriya Aydoğdu isimli belde sakini ise, "Hukuk mücadelesi sonucu, mahkeme kararıyla Beldeliğimizi geri kazanmış bulunmaktayız. 5 yıldır seçimlere gitmediğimizden dolayı 31 Mart’ta seçime gidiyoruz. Hangi partiden olursa olsun, hayırlısıyla belediye başkanı seçmenin sevincini ve heyecanını yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.


Kuşu halkı sakinlerinden Ayşe Akalın, “5 senedir köy halkı olarak hiç birimiz seçime gitmedik. Allah’a çok şükür beldeliğimiz geldi, herkes seçime gitmeye kararlı. Devletimizden Milletimizden ve Devlet Başkanımızdan hizmet bekliyoruz” dedi.


Kuşu sakinlerinden Halil Akalın, 31 Mart’ta seçime seve seve gideceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hizmet beklediklerini ifade etti.


4 Mahallesi bulunan Kuşu’da 7 sandıkta toplam bin 849 seçmenin oy kullanacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:50
  1. doğa

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