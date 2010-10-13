''Kusturica sanatçı oldu ama insan olamadı”

Başkan Mustafa Akaydın’ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sanata ve sanatçıya her zaman saygı duymamız gerekiyor” şeklindeki sözleri Türkiye’deki Boşnakları kızdırdı. Yeni Akit’e konuşan Bosna Dayanışma Grubu Başkanı Bahadır İslam, CHP’nin Kusturica’ya sahip çıkmasını Naziler’in Göbbels’e büyük sanatçı muamelesi yapmasına benzetti. İslam, “Burada ‘sanatçı ne yaparsa yeridir’ şeklinde bir anlayış var. Ancak bizim için üst ölçü insanlık. İnsanlık vasfından yoksun olanların diğer vasıfları da ihmal edilebilir. CHP’liler sanat adı altında soykırım yalakası Kusturica’ya sahip çıkıyor. Hitler’in propaganda bakanı Göbbels de Nazizm’in propagandası için sanat değeri son derece yüksek filmler yaptı. Ancak kimse Göbbels’e büyük sanatçı muamelesi yapmıyor” diye konuştu.



“BOSNALILAR YÜZÜNE TÜKÜRÜYOR”



Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Bosna savaşı yıllarında iffet sembolü olarak Bosnalı kadınlara başörtüsü dağıttığını hatırlatan Bahadır İslam, Kusturica’nın o dönem tecavüzcü Çentiklere entelektüel lojistik sağladığını kaydetti. İslam, “CHP bu festivalde büyük bir hata yaptı. Kusturica şu an Bosna’ya giremiyor çünkü Bosnalılar yüzüne tükürüyor. Akaydın Bosnalı bir sinema sanatçısını davet edecektiyse, çağırsaydı Abdullah Sidran’ı. O da altın zambak ödülü sahibi, saygın bir sanatçı. Ama o halkına ihanet etmedi, sanatıyla Bosna direnişini destekledi” dedi.



CHP’Lİ ÜYE DE TEPKİ GÖSTERDİ



CHP’li Akaydın’ın davet ettiği Boşnak asıllı Sırp Yönetmen Kusturica’nın Türkiye’yi terk ederken sarf ettiği sözlere CHP’li Meclis Üyesi Antalya Sanatçılar Derneği Başkanı Taci Alpaslan’dan da tepki geldi. Antalya Sanatçılar Derneği Başkanı CHP’li Alpaslan, “Kusturica’nın sözleri kabul edilir gibi değil. Madem jüri üyeliğinden çekilme kararı almışsın ne diye basın toplantısı düzenliyorsun, çek git. Basın toplantısında yanlış şeyler söyledi. Kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Antalya Sanatçılar Derneği Başkanı Alpaslan, kamuoyunda oluşan “Mustafa Akaydın’ın Kusturica’ya tepki göstermesi” beklentisiyle ilgili de “Bilemiyorum, Başkan’ın kendi bileceği bir iş. Bir şey söyler söylemez bilemiyorum. Başkan değerlendirecektir konuyu. Festival henüz sona ermedi. Ardından gerekli açıklamaları yapacaktır diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.



GÜNAY’DAN PROVOKASYON TEŞHİSİ



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise, yönetmen Emir Kusturica tartışmasını kapatmaktan yana olduğunu ifade etti ve ''Çünkü birileri, Türkiye'nin bir hoşgörü ülkesi olması doğrultusunda ilerlemesini istemiyor ve birtakım provokatif davranışlarla bunu gölgelemeye kalkıyor. Çok somut örneğini de önceki gün gördük'' dedi.