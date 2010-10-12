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Kusturica hâlâ Miloşeviç’i savunuyor”

Emir Kusturica'nın Antalya Film Festivali'ne katılmasından dolayı festivali protesto eden Semih Kaplanoğlu, katıldığı bir televizyon programında Kusturica ile ilgili tartışmalara cevap verdi

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Kusturica hâlâ Miloşeviç’i savunuyor”

Kaplanoğlu şunları söyledi: “San Sebastian Festivali'nde Denis Tanovic bana ‘Kusturica Antalya'da jüri üyesiymiş’ dedi, ben de ‘Ne var ki?’ dedim. Bunun üzerine bana birçok görüntü izletti. Görüntülerde savaşta Boşnak kadınlara yapılan tecavüzlerle ilgili bir soru sorulduğunda ‘Ne var, kürtaj olurlar biter’ cevabını veriyor. Beni, burada en çok dehşete düşüren şu oldu: Savaş suçlarıyla ilgi birçok müze gördüm ama Bosna'da gördüğüm şey canlıydı. Şiddete canlı tanık oldum. 6-7 yıldır Bosna'ya gidip geliyorum. Bu konuda fikrim var. Kurbanları bizzat dinledim. Mesela savaşta 5-6 yaşında olan bir kız çocuğu bugün 23-24 yaşında bana uğradığı tecavüzü anlatıyor. Bunca zaman geçmiş hala Miloşeviç’i savunuyor.”

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:42
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