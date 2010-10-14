Küstaha destek vermeyin

Emekli Büyükelçi İnal Batu, İspanya ve İngiltere’nin bile boykot ettiği konferansa Türkiye’nin katılmasının İsrail’i cesaretlendireceğini söyledi. Geçtiğimiz mayıs ayında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeliğine kabul edilen İsrail’in OECD’nin düzenlediği turizm konferansını işgal altındaki Kudüs’te yapacak olmasına yönelik tepkiler sürüyor. İsrail’in, konferansı Kudüs’te gerçekleştirerek dünyaya Kudüs’ün İsrail’e ait olduğu mesajını verecek olması nedeniyle İngiltere ve İspanya daha önce konferansı boykot kararı almıştı. İki ülke uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Kudüs’te toplantının yapılmasının kabul edilemez olduğunu bildirerek 20-22 Ekim tarihlerinde yapılacak konferansa delegasyon göndermeyeceklerini deklare etmişti.



BATU: TÜRKİYE’NİN KATILMASI İSRAİL’İ CESARETLENDİRİR OECD



üyesi ülkelerin turizm bakanlarının ya da bakan yardımcılarının katılması beklenen konferansa, Türkiye’nin katılma kararı alması ise dikkat çekiyor. Türkiye’nin, Filistin’in Gazze Şeridi’ne yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın düzenleyerek 9 vatandaşımızı katleden İsrail’e heyet gönderecek olması tepkilere yol açtı. Emekli Büyükelçi İnal Batu, konferansa katılacak olan Türkiye’nin bu konuda çok titiz davranması gerektiğini belirterek, “İsrail henüz Mavi Marmara’yla ilgili özür bile dilemedi. Adamlar saldırgan. Şimdi Türkiye’nin o toplantıya katılması onları cesaretlendirir. Daha da saldırgan hale gelirler” diyerek Türkiye’nin konferansa katılmaması gerektiğini ifade etti.



“KUSTURİCA’YA GÖSTERİLEN TEPKİ BURADA DA GÖSTERİLMELİ”



Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Boşnaklara soykırım yapan Sırpları öven Emir Kusturica’ya gösterdiği tepkiyi aynı şekilde İsrail’e de göstermesini isteyen Batu, “Sayın Bakanın Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterdiği duyarlılığın aynısını burada da göstermesi gerekirdi. O toplantıya katılmamalı. Gitmemeli oraya. Belki çözüm için başka yollar da bulunurdu. Bakan yerine daha alt düzeyde temsil edilebilirdi; maslahatgüzar filan katılabilir. İngiltere ve İspanya bile bizden daha titiz davranıyor demek ki. Toplantı için daha zaman var. Burada medyaya çok iş düşüyor. Duyarlı medyanın bu konuyu gündemde tutması gerekir” dedi. Türkiye’nin bu konuda çok titiz ve ince davranması gerektiğinin altını çizen Batu, toplantıya katılımın, Kudüs’ün İsrail’e ait olduğunun kabulü anlamı taşıyacağını belirtti. K



ANDEMİR: BAKAN YERİNE MÜSTEŞAR KATILSIN



Emekli büyükelçilerden Nüzhet Kandemir ise, diplomaside en kötü senaryoların bile hesaba katılmasına dikkat çekerek, “Bana göre oraya katılmamız Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımamız anlamına gelmez ancak yine de dikkat etmek gerek. Bakan düzeyinde katılmak yerine müsteşar katılabilir. Müsteşar yardımcısı katılabilir” dedi.



İSPANYA VE İNGİLTERE BOYKOT EDECEK



İsrail, tek taraflı olarak başkent ilan ettiği Kudüs’te bu konferansı gerçekleştirerek Kudüs’ün kendisinin olduğunu kabul ettirmek istiyor. İspanya ve İngiltere hariç aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin bu konferansa katılması, Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olduğunu fiilen kabul etmesi anlamına geliyor. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin, İsrail’in konferansı Kudüs’te gerçekleştirmesine itiraz etmemesine rağmen, İspanya ve İngiltere, İsrail’e konferansı Kudüs yerine Tel-Aviv’de gerçekleştirmemesi halinde delegasyon göndermeyeceğini bildirmişti. Türkiye’nin bu konferansa katılması ise, Kudüs’ün işgal altında Filistin toprağı olduğuna dair resmi dış politikasıyla ters düşüyor. Zira, Kudüs’te gerçekleştirilecek konferansa katılan ülkeler, Kudüs’ün İsrail’in toprağı olduğunu fiilen kabul etmiş olacaklar. İspanya ve İngiltere de konferansa bu nedenle delege göndermiyor. Yardım gemisi Mavi Marmara’daki masum insanları katleden İsrail’in yaptıklarını Türk yetkililer unutmuş olamaz. ABD’ye cevap: “İsrail’in sınırlarını belirle” ABD’nin “kendi teklifini belirle” çağrısına cevap olarak Filistinliler de ABD’ye “İsrail’in sınırlarını belirle” çağrısında bulundu. İsrail ile barış görüşmelerine dahil olan Filistin Kurtuluş Örgütü yönetiminin liderlerinden Yasir Abdurrabbih, İsrail’in, Filistinlilerden İsrail’in bir Yahudi devleti olduğunu kabul etmesini buna karşı da hükümetinden yerleşim birimi inşaatı durdurulmasına ilişkin moratoryumun uzatılmasını istemeye hazır olduğu yönündeki teklifine cevap verdi. Filistinli yetkili, “İsrail’in tanımamızı istediği İsrail devletinin bir haritasını hem İsrail hükümetinden hem de Amerikan yönetiminden resmen istiyoruz. Bu harita eğer 1967 sınırları temelindeyse ve İsrail’in 1967’de işgal ettiği bütün Filistin topraklarındaki işgaline son verilmesini öngörüyorsa, ismi her ne olursa olsun, uluslararası hukuka uyan İsrail’i tanırız” diye konuştu. Abdurrabbih, Amerikan yönetimine cevap vermekle resmen yetkilendirildiğini de sözlerine ekledi.