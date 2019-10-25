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Küstah yayın sonrası Başkan Erdoğan suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

25 Ekim 2019 Cuma 11:45
Küstah yayın sonrası Başkan Erdoğan suç duyurusunda bulundu

Fransız dergisi Le Point'ten skandallarına bir yenisini daha eklemişti. Kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer veren dergi "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi." ifadeleri kullanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakaret edildi

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtildi.

Türk adli makamlar yetkili

Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'nahakaret" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanınahakaret" suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulandı.

Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:45
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Fransa
  5. Le Point
  6. Etienne Gernelle
  7. Romain Gubert

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci13 sa önce
    Türkiyeye girişi yasaklansınGirerse suçlu densin verin duyuruyu interpole
  • BİLMEM FARKINDA MISINIZ İMTİHAN EDİLİYORSUNUZBİLMEM FARKINDA MISINIZ İMTİHAN EDİLİYORSUNUZ14 sa önce
    hiristiyanlar size çok iyi davransa dininize saygı gösterse bile isa allahın oğlu diyerek allaha isa as ve meryeme ve incile hakaret ediyorlar yerlere göklere zulmediyorlar
  • YORUMYORUM14 sa önce
    Uluslararası ve iç basın da çıkan yalan iftira itibarsızlaştırmaya yönelik yayınlara karşı güvenlik tedbirleri veya karşı sosyaĺ görsel medya tedbirleri nelerdir.Bütün bunları Tayyip Erdoģan mı takip edecek.
  • lütfilütfi14 sa önce
    Trump neler yazdı neler.Onun içinde Cumhurbaşkanına hakaret davası neden açılmıyor.Bu ülkede savcı yokmu?
  • özkanözkan15 sa önce
    bunlar tam azıttı!
  • abdulabdul15 sa önce
    kendi soykirim dolu kanli tarihini gormeyip tertemiz olana iftira atmak pacoz fransiz ........ligi
  • DermanDerman15 sa önce
    Bu kadarda olmaz avrupaninsadece devlet baskanlari deyil,medyasida yaninda birde bizim mediya,bazilari avrupanin arkasinda.

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