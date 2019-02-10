İsrailli adaylar seçime kim daha çok Filistinli öldürdü yarışıyla hazırlanıyor

yeniakit.com.tr Nisan ayında erken seçimlere hazırlanan İsrail’de adayların vahşet yansıtan kampanyaları bazı Yahudileri dahi pek rahatsız etti. Bunlardan Elizabeth Tsurkov, önde gelen Yahudi haber sitelerinden Forward için değerlendirme yazısı kaleme aldı.

“İsrail’de seçim kampanyaları yıkmak ve öldürmeyi yüceltmek üzerine kurulu”

Elizabeth Tsurkov yazısının başında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

“İsrail seçimlerinin politik reklamlarında rahatsız edici yeni bir trend ortaya çıktı. Reklam kampanyaları hangi adayın en çok Filistinli öldürdüğü üzerinde bir yarış götürdüğü gözüküyor. Bu reklamlar dehşet verici. Ama aynı zamanda bize mevcut seçimlerde ne ve kimin en ziyade tehlikede olduğu konusunda çok şeyler söylüyorlar.”

“Seçim kampanyası materyalleri, bilhassa da öldürme ve yıkmayı yüceltenler, bu seçimin geçmiştekiler gibi, sağ kanadın seçmenleri üzerinde sağ blok içerisinde ve sağ kanat hatta merkez seçmenlerin Filistinlilere karşı empati hissetmedikleri inancına dayalığı olacağını anlatmaktadır. Dahası “solcu” olma ithamını def etmek için İsrail Merkezi de giderek şiddetli bir retorik adapte etmektedir.”

“Bundan kötüsü ise, bu taktiklerin etkisinin seçimlerde görünmez olmayacağıdır. Her seçimde giderek artan aşırı mesaj verme, Yahudilerle Araplar arasındaki sosyal ahenkin yanı sıra İsrail’in demokratik müesseselerinden geriye her ne kaldıysa onu da baltalamaktadır.”

İsrailli teröristten Filistinlileri katletme vaadi: “Teröristlerin bin annesi ağlayacak!”

Bundan sonra Tsurkov, “Hamaslı militanların öldürülmesinden sorumlu olmakla böbürlenen” iki seçim reklamına dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi siyasete yeni giren İsrail Mukavemet Partisi lideri Benny Gantz’ın ve diğeri de Likud’dan Avi Dichter’indi.

Tsurkov’un İsrail siyasetçilerindeki vahşliği örneklendiren satırları ise şöyleydi:

“Her ikisi de yargı dışı Ahmad Jabari ve Yahya Ayyash’ın hedeflenmiş yargı dışı ölümlerindeki şahsi rollerinin altını çizdi. Dichter videosunu sıklıkla tekrarladığı şu cümle ile noktaladı: ‘Teröristlerin 1000 tane annesi ağlayacak benim annem ise ağlamayacak.’”

Benny Gantz ise 2014 Gazze Savaşı’nda ne kadar Filistinli öldürdüğü ile böbürlendi. Tsurkov, BM verilerine göre bu saldırılarda İsrail’in öldürdüklerinin %65 olduğunu aktardı. İsrail’in bu datayı tartıştığına da değinen yazar, İsrail’in kendi çetelesine göre bile öldürülenlerden %44’ünün militan olarak tanımlanabildiğini vurguladı.

Gazze’yi “Taş Devrine yollamak” ile övünüp Filistinli aşağılayan kampanyalar

“İnsanları katletmenin yanı sıra 2019 seçim kampanyasında ortaya çıkan bir başka tema ise Filistinlerin mülkerinin yıkılması ve zaptedilmesinin yüceltilmesidir. Gantz partisinin ilk reklamlarından bir tanesinin ‘6.231 hedef yok edildi, Gazze’nin bölümleri Taş Devri’ne yollandı’ taşıyordu.

“Diğer reklamlar ise daha da büyük yıkım ve katliam çağrıları yapıyor” diyen Tsurkov, ayrıca bu reklamlarda Filistinlilerin şeytanlaştırıldığını, alay edildiğini, aşağılandığını, tarihi olmayan patolojik yalancı ve teröristler olarak lanse edildiklerini de aktardı.

Yazarın aktardığına göre yeni çıkmış bir seçim kampanyası reklamında ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a oğluna iş arayan bir babanın geldiği, Mahmud Abbas’ın da çocuğa iş olarak terörist olma imkânı sunduğu gösteriliyor.

Başka bir reklamda ise Likud milletvekillerinden Anat Berko’nun Arap dili ve telaffuzuyla dalga geçtiği müşahede edilmektedir. Likud’un bir başka mensubu Tzipi Hotovely’nin bulunduğu bir başka reklamda da Hotovely eline Filistin tarihini temsil eden bir kitap alıp, İsrail’de “krallarınız, miras aldığınız bölgeleriniz yok” açıklaması yaparken görüldü.

“Mavi Marmara teröristi” diyerek Arap vekillere saldırılar

Seçim kampanyasındaki temalardan bir tanesi de, İsrail’de yaşayan Filistinlilerin şeytanlaştırılması üzerine olduğunu söyleyen Tsurkov, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev’in kampanyasını örnek getirdi. Miri Regev reklamlarından bir tanesinde Filistinli vatandaşları İsrail içindeki “Truva atı” olarak yansıttı.

Likud’dan Yaron Mazuz adlı vekil ise reklamında, İsrail meclisindeki “Arap milletvekillerine karşı savaşması ve Mavi Marmara teröristi Hanin Zoabi’nin vatandaşlığının kaldırılması çağrısında bulunması” ile böbürlendi.

Netanyahu’nun liderliğindeki Likud’un bir sürü skandalı ile bilinen diğer milletvekili Oren Hazan ise, binlerce takipçisi olan Facebook’ta yaptığı canlı yayınlarıyla da dikkat çekiyor. Tsurkov’un yazısında aktardığına göre bu videolardan bir tanesinde İsrail meclisi Knesset’teki Filistinli üyeleri “teröristler” olarak andı. Keza Likud üyelerini Hanin Zoabi’ye tükürmeleri, üzerine su dökmeleri ittirip lanetlemeleri için ne kadar teşvik ettiğini de anlatmaktan hicap duymadı, hatta kendisiyle gurur duyduğunu vurguladı.

Tsurkov yazısının sonunda, uzun vadede Filistinlilerin hayatlarının alçaltılıp değersizleştirilmesinden istifade eden tek kuvvetin egemen İsrail sağı olduğunu belirtti.

Bu suretle kendisini dünyaya “Ortadoğu’daki tek demokrasi” diye yansıtmaya çalışan İsrail’in ırkçı bir terör devleti olduğu ve seçim kampanyası reklamlarını bile gaddarlık yansıtmadan yapamadıkları görüldü.