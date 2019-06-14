0553 313 94 23

ABD'li Yarbaydan küstah sözler: Türkiye S-400'den vazgeçerse...

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35 programına dahil olabileceğini söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:25
ABD'li Yarbaydan küstah sözler: Türkiye S-400'den vazgeçerse...

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, El Hurra'nın sorularını cevapladı.

"Çalışmaya devam edeceyiz"

Andrews, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle F-35 programına üyeliğinin askıya alınması kararının iki ülke askeri ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, "ABD stratejik ortağı Türkiye'yle ilişkisine çok kıymet verir. İlişkilerimiz çok katmanlıdır, sadece F-35 programından ibaret değildir. Türkiye’yle güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Andrews, Türkiye’nin bu ayın sonunda ABD’nin de katılacağı Anadolu Kartalı tatbikatına ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

"S-400'den vazgeçerlerse memnuniyetle..."

Türkiye’nin S-400 almaktan vazgeçmesi halinde F-35 programına geri dahil edilip edilmeyeceği sorusunu Pentagon sözcüsü şöyle yanıtladı: "Attığımız adımların hiçbiri geri çevrilemez değildir. Eğer Türkiye S-400 almaktan vazgeçerse ABD Türkiye’yi memnuniyetle (F-35) programa geri kabul edecektir. Şunun anlaşılmasını isteriz; ABD Türkiye'nin F-35 programına katılımını kademeli olarak, saygılı ve titiz bir şekilde en üst düzey karşılıklı temaslar yürütmek suretiyle sonlandırıyor. Bakan (Vekili) Shanahan ve diğer bakanlık yetkilileri şunu söylemeye devam ediyor: Türkiye S-400’lerden vazgeçerse o zaman F-35 programına birlikte devam edebiliriz, yani Türkiye’yle birlikte yakın çalışmayı sürdürebiliriz. Umarız S-400’lerden vazgeçerler ve F-35 programında devam edebilirler."

"Türkiye'ye nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşüyoruz"

ABD’nin Türkiye’nin S-400 alımını iptal edeceğinden umutlu olduğunu ifade eden Mike Andrews, ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi teklifiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Türkiye’nin meşru hava savunma ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğimizi Türk Savunma Bakanlığı'yla görüşmeye devam ediyoruz" dedi ancak bu görüşmelerin iki taraf arasında özel ortamda sürdürüldüğünü ve ayrıntıya giremeyeceğini belirtti. Andrews, "ABD Patriot hava savunma sistemi konusunda 2009'dan bu yana Türkiye'yle aktif müzakereler yürütüyor. Dolayısıyla Türkiye'yle birlikte yakından çalışmaya devam edeceğiz ama bunu özel bir şekilde yapacağız" ifadesini kullandı.

Voice of America'nın haberine göre, Pentagon sözcüsü Andrews, F-35 programının Türkiye açısından geleceğiyle ilgili bir soru üzerine de, "ABD ve Türkiye güçlü stratejik ortaklar. Türkiye kendi hava savunma ihtiyaçlarının gereklerini yapıyor. F-35 programı devam edecek. F-35’ler dünyadaki en güçlü ve sağlam beşinci nesil savaş uçakları. Dünyadaki F-35 ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin programda kalacağından hala umutluyuz. Ancak S-400’de devam ederlerse de (F-35 programına) katılımlarını sonlandırmak için onlarla iletişim halinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:25
  1. abd
  2. Türkiye
  3. f-35
  4. s-400
  5. patriot
  6. Mike Andrews

YORUM YAZ

  • veliveli16 dk önce
    O F35 leri alın münasip yerlerinize hangarlayın. Ben bir Türk vatandaşı olarak paramı istiyorum. Verin 4 milyar dolarımı F35 leriniz sizin olsun.
  • AbdullahAbdullah26 dk önce
    Amerika neden F-35lerin gizli bilgilerinin Rusların eline geçme riskini alsın ki? F-35e para öderken Rus füzeleri konusu yoktu. Ruslar F-35in gizli bilgilerine ulaşmak için bize ucuza S-400 satma teklifi yaptı. Biz de ucuz sanıp aldık ama Rusun asıl hedefi F-35in bilgilerini ele geçirmek. Amerika zeki olduğu için F-35 vermekten vazgeçti.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İzmir’deki FETÖ yargılamalarında yüzlerce kişiye ağırlaştırılmış müebbet
  1. İzmir’deki FETÖ yargılamalarında..
  2. Sıfır Atık Projesi’ne DAP’tan destek
  3. Çocukları sevindirmek istedi, ağaca..
  4. Başkan Büyükkılıç, verimli bir yaz..
  5. Ankara’da FETÖ operasyonu!
  6. Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile..
  7. Bakan Selçuk'tan öğrencilere "iyi..
  8. Ciltteki sarkmalara dikkat
  9. Toroslar’da köylerarası futbol..
  10. NBA’de şampiyon Toronto Raptors
  11. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
  12. ASKİ’den şebeke suyuna yönelik..
  13. Tire Kaymakamı vatandaşların..
  14. Kırmızı Hilal ile karne heyecanı
  15. Baran: “Turist sayısı olarak dünyanın..
  16. "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur..
  17. Sararan dişler gülmeyi engelliyor
  18. Başkan Yılmaz, YKS’ye girecek..
  19. Binali Yıldırım'dan alkış aldı! 'Ya..
  20. Aytaç Kara kimdir nereli ve kaç yaşında?
  21. Anne ve oğlu lüks lambadan sızan..
  22. Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci..
  23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
  24. Valilikten homolara tokat!
  25. Elazığ’da 124 bin öğrenci karne..
  26. "Üç Silahşör" Bursa'da sahnelenecek
  27. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
  28. Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu..
  29. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 23..
  30. 2019’da 3,77 kat arttı! Teknolojinin..
Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

Günün Karikatürü

14 Haziran 2019
Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!