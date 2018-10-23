Siyonistler Cemal Kaşıkçı hadisesi üzerinden de Erdoğan'a saldırdı

yeniakit.com.tr Cemal Kaşıkçı’nın katliamı sonrası, bir kısım Siyonistler ve CIA mensuplarının mevzu üzerinden konuyu acayip bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hücum vesilesi yaptıkları görüldü.

Eski CIA Ajanı: “Türkler Amerika’ya Baskı Yapmaya Çalışıyor”

Sâbık CIA mensubu Ned Price, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle alakalı ses kaydı haberini değişik bir surette değerlendirmeye aldı. Price, “Türklerin bu delili piyasaya sürerek Suudilere baskı yapmaya çalıştığı şeklinde yanlış bir izlenim var. Onlar Amerika’ya, bize, ahlaki şeffaflık içinde hareket edilmesi için baskı yapmaya çalışıyorlar. Ancak Trump iktidarında bir otoriter yabancı mevkidaş bu rolü oynayabilir” ifadelerini kullandı.

Bu suretle mahud CIA ajanı, bir yanda Erdoğan’a “otoriter, diktatör” teranesiyle laf savururken diğer yanda, sadece Trump gibi beter birisi bulunabildiği için “ahlaki şeffaflıktan” söz edebildiğini yazdı. Bir Amerikan eski istihbaratçısının Cemal Kaşıkçı hadisesi üzerinden Türkiye ve başkanına böyle alakasız ve çirkince hücum etmesi dikkat çekti.

Ancak devamla Ned Price, cümleyi kurmada “beceriksizlik” gösterdiğini ve Amerikalı takipçileri için bile anlaşılması zor bir twit attığını kabul edip, bu sefer meramını daha da çirkinleşen ifadelerle açıklamaya girişti. Price, “Erdoğan’ın basın özgürlüğü konusunda aşağılık bir sicili bulunan otoriter bir lider olduğunu” vurgulayıp, “böyle birisinin bir gazetecinin acımasızca katliamını gerçekleştiren sorumlularla Trump yönetimini yüzleşmeye itmesinin ironik” olduğunu yazdı.

CIA Ajanının Hadsizliğini Siyonistler İleri Taşıdı

Amerikalı eski istihbaratçının paylaşımı meşhur bazı Siyonistlerin yahut İsrail hadimlerinin de gündemine düştü. Bunlardan Noah Pollak, “Erdoğan gibi terör sponsorcusu, seküler, demokratik Türkiye’yi dağıtan İslamcı bir diktatör için ‘ahlaki şeffaflık’ aramak tamamıyla saçma sapan bir iddiadır” twitini attı.

İsrail gazetesi Jerusalem Post için çalışan ve Siyonistliği ile övündüğü bilinip sosyal medya hesabını harıl harıl İsrail’i aklamak için işlettiği görülen Lahav Harkov da burnunu soktu. Ned Price’ın kendileriyle aynı kafada öttüğünü ilk twitinde anlayamayan bu idrak mahrumu Siyonist, bir yanda ona tepki verirken diğer yanda Başkan Erdoğan’ı “protestoculara zulmeden ve gazetecileri hapseden” bir kimse olmakla suçladı. Bu Siyonist kadının, İsrail’in Flistinli protestocuları mermi ve bomba yağmuruna tutmasını müdafaa ettiği ise sarahatle bilinmektedir.

Diğer tarafta New York Üniversitesi’nde profesör olan ve şiddetli Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan, neredeyse bütün günlerini Erdoğan karşıtı twit atmakla geçiren Alon ben Meir de boş durmadı. Bu Siyonist profesör bozuntusu 21 Ekim’de attığı twitte, “Avrupa Erdoğan’ın, bölgesel neo-Osmanlı kuvvetini yeniden inşa etmek açık amacının farkında, ki bu doğrudan Batı değerlerine meydan okumaktadır. Erdoğan’ın Batı ile bağlarını kesmek ve onu kendi oluşturduğu bataklıkta batmaya terk etmek zamanıdır” yazdı.

Tüm yaşananlara rağmen bu Siyonistlerin, en menfur ve müstekreh bir hal içerisinde varlıklarını adeta İslam, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığına adamışçasına bir tavır içine girip konuyu hala bu husumet üzerinden döndürmeye çalışmaları da dikkat çekti.