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Küstah sözler! ABD'den Türkiye ve Brunson açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türkiye Brunson"u koşulsuz serbest bırakırsa kriz anında biter' sözleriyle büyük bir küstahlık örneği sergiledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
Küstah sözler! ABD'den Türkiye ve Brunson açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters Haber Ajansı'na verdiği röportajda Brunson konusunda Türkiye ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye'nin Brunson'ı serbest bırakmama konusunda büyük bir hata yaptığını ileri süren Bolton, "Her gün bu hatayla devam ediyor. (Türkiye) NATO müttefiki Batı'nın bir parçası olarak doğru şeyi yaparsa ve Pastör Brunson'ı şartsız serbest bırakırsa kriz anında biter" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
  1. abd
  2. Türkiye
  3. brunson
  4. John Bolton
  5. Donald Trump

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    Yargılama hakkı, bayrak/milli para, bayrak vs gibi İSTİKLALİMİZİN EGEMENLİK HAKKIMIZIN BİR PARÇASIDIR, onurumuzdur..... sadece ONURSUZ, EMPERYALİST ZİHNİYET ve MEGALO-MANYAK İDEOLOJİ OLAN EVANJELİST/SİYONİST/NEO-CON MANYAKLAR bunu bu şekilde isteyebilir, söyleyebilirdi zaten ...
  • Kayı BoyuKayı Boyu1 sa önce
    ulen özrü kabahatinden büyük ..ları. o it o delikte kalacak. yargılanacak. cezası ne ise çekecek. sıkıyorsa al. oradan dangalak dangalak ötme.
  • ferhat ferhat 34 dk önce
    Trum da Recep bey bana telefonda söz verdi serbest kalacak diye iddia ediyor.Kimmi doğru söyledi? CIA de mutlaka telefon kayıtları vardır. Oraya bakılsın.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    beynleri sulanmış yahudi manyakları bunlar
  • hüs coşhüs coş1 sa önce
    şunu anlayın artık. bu ülke dünyanın en büyük terör örgütü abd nin müstemlekesive terörist terörist başısarı şeytan tramp ın kakpı kulu değil. önce tasmanızı siyonizmin elinden kurtarın.
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