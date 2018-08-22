Küstah sözler! ABD'den Türkiye ve Brunson açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türkiye Brunson"u koşulsuz serbest bırakırsa kriz anında biter' sözleriyle büyük bir küstahlık örneği sergiledi.22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:35
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters Haber Ajansı'na verdiği röportajda Brunson konusunda Türkiye ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Brunson'ı serbest bırakmama konusunda büyük bir hata yaptığını ileri süren Bolton, "Her gün bu hatayla devam ediyor. (Türkiye) NATO müttefiki Batı'nın bir parçası olarak doğru şeyi yaparsa ve Pastör Brunson'ı şartsız serbest bırakırsa kriz anında biter" ifadelerini kullandı.
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