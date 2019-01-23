Küstah Cumhuriyet yazarı 'Sümerli fahişe'nin hesabını veriyor!

FETÖ ve PKK’nın borazanlığını yapan Cumhuriyet gazetesindeki 13 Ocak Pazar günü yayımlanan "Yeni kuşak türbanlılar..." başlıklı yazısında başörtüsünün Sümerlerde fahişe kadınlardan geldiğini ileri süren küstah yazar Işıl Özgentürk, savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldı. Bugün savcılığa yazılı açıklama yapacak olan Özgentürk, yarın da ifade vermeye gidecek.

Skandal yazısında haddini aşan ifadeler kullanarak başörtüsünün bir gelenek olduğunu ve İslam'da da yeri olmadığını iddia eden Özgentürk, başörtüsünün Sümerlerde fahişe kadınlardan geldiğini söyleyerek başörtüsü takan kadınlara hakaret etti.

"Fahişelik görevi yapmaları için..."

Özgentürk'ün yazısında şu skandal ifadeleri kullanmıştı;

"Türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş."