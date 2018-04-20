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Düşmanlığını bir kez daha yineledi! 'Erdoğan'ı engellemeye kararlıyım'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlığını bir kez daha yineleyerek, 'Bu tür Türk seçim kampanyası konuşmalarını burada engellemekte kararlıyım.' dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:52
Düşmanlığını bir kez daha yineledi! 'Erdoğan'ı engellemeye kararlıyım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurması, Avrupa'da da büyük bir yankı uyandırdı.

16 Nisan referandumu için başlatılan kampanya sürecinde "Evet" propagandalarına izin vermeyen ülkeler yeniden harekete geçti.

"ENGELLEMEKTE KARARLIYIM"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılacak kampanyaları engellemekte kararlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin; Almanya, Hollanda ve Avusturya'daki Türk toplumlarını kullanmaya çalıştığını ifade eden Kurz, küstah açıklamlarına şöyle devam etti: "Bu tür Türk seçim kampanyası konuşmalarını burada engellemekte kararlıyım. Bunlar bizim demokrasi anlayışımızla bağdaşmıyor.

"ERDOĞAN VEYA BAKANLARI..."

Eğer Erdoğan veya bakanları, Avusturya’da seçim kampanyası konuşmaları planlayacak olursa bu tür bir müdahaleyi kesinlikle kabul etmeyeceğimizi şimdiden net bir biçimde ifade ediyorum.”

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:52
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  2. Erdoğan propagandasına izin vermeyecek
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  4. recep tayyip erdoğan
  5. Sebastian Kurz
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YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1613 dk önce
    HADİ LAN ORDAN SÜT OĞLAN. BU KULVAR SANA ÇOK BÜYÜK GELİR. ALMANYA NIN VERDİĞİ İZİN KADAR KONUŞURSUN.
  • earphoneearphone19 dk önce
    hangi saç jöle markasını kullanıyor ? :))
  • MEÇULMEÇUL19 dk önce
    züppe bozuntusu
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