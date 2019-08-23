Pek çok nedene bağlı olarak kusma ve bulantı rahatsızlığı meydana gelebilir. Çoğu zaman nedenini tahmin etmeye çalışsak da kusmanın aşırı olması ve sürekli olması durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Peki Kusmaya hangi bölüm bakar? Kusma için hangi doktora gidilir?

Kusmanın nedenleri nedir?

Birçok sebebi vardır. Kusmayı değerlendirirken hastanın yaş grubu göz önünde bulundurulmalıdır. Yenidoğan bir bebekte eğer fizyolojik bir reflü değil ise kusma acil tanı ve tedavi gerektiren nedenlerle ortaya çıkabilir. Örneğin özellikle bir bebek bir metabolik hastalık, bağırsak tıkanıklığı, enfeksiyonlar gibi birçok sebepten dolayı kusabilirler. Ancak burada tabi şu önemli çocuğun kusmasının başlayıp giderek artıp artmadığına dikkat etmek gerekir. Nasıl kustuğuna bakmak gerekir. Neyi kustuğuna bakmak gerekir. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte salgın hastalıklar da artış gösteriyor. En fazla çocukları etkisi altına alan bu hastalıkların başında ise kusma ve ishal geliyor. Bu sağlık sorunlarının altında genellikle, çeşitli yollarla sindirim sistemine alınan virüsler yatıyor. Vücutta hızla su kaybına yol açabilen kusma ve ishal, kaybedilen sıvının geri kazanılmaması durumunda ise ağır sonuçlar doğurabiliyor. Kusma, akut gastroenterit (mide bağırsak enfeksiyonu) hastalığının belirtilerinden biridir. Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonlarından menenjite kadar pek çok hastalığın ilk belirtisi olan kusmaya bir de sulu dışkı, karın ağrısı, halsizlik ve huzursuzluk gibi belirtiler eklendiğinde bu durum gastroenterit (ishal) olarak adlandırılıyor. Çocukların bir kısmı kustuğunu söyler ancak ishal olduğunu söylemeyebilir.

Kusmaya hangi bölüm bakar?

Kusma problemi için Gastroenteroloji bölümüne gidilir. Çocuklarda kusma için çocuk hastalıkları doktorana gidilmeli.

Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?

Kabızlık

İshal

Kusma

Bulantı

Karın ağrısı

İrritabıl barsak sendromu

Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)

Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)

Safra kesesi ağrısı.

Midede yanma hissi

Midede ekşime hissi

Aşırı geyirme

Aşırı gaz çıkarma

Mide hastalıkları,

Bağırsak hastalıkları,

Karaciğer hastalıkları,

Safra kesesi ve yolları hastalıkları,

Pankreas hastalıkları,

Sarılıklar,

Hepatitler