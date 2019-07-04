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’’Kusma ve ishalhavuz enfeksiyonu belirtisi olabilir’’

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:11
’’Kusma ve ishalhavuz enfeksiyonu belirtisi olabilir’’

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, ’’Kusma ve ishalhavuz enfeksiyonu belirtisi olabilir’’ dedi.



Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, yaz aylarında havuz ve denizlerden bulaşan enfeksiyonlar hakkında önemli bilgiler verdi.Günümüzde rekreasyon su aktiviteleri her geçen gün giderek yaygınlaşmakta ve özellikle tatil sektöründe önde gelen eğlencelerden bir tanesi. Dr. Karabay, "Rekreasyonel su aktivitelerinden sonra bakteri, virüs, parazit ve hatta mantarlara bağlı enfeksiyonlar ortaya çıkabilir" dedi.



’’Cilt problemi belirtileriyle ortaya çıkabilir’’


Cilt problemlerininbelirtileriyle ortaya çıkabileceğini aktaran Dr. Mehmet Karabay , ’’Su kaynaklı hastalıklar yeterince bildirilmediğinden dolayı gerçek sıklığı bilinmemektedir. Zira çoğu eğlence etkinliği denetlenmeyen mekanlar da veya özel mülklerde meydana gelir. Katılımcılar genellikle hastalık oluşmadan önce ayrılırlar. Su kaynaklı enfeksiyonlar öncelikle gastrointestinal olup, ancak üst solunum ve cilt belirtileriyle de ortaya çıkabilir. Gastrointestinal semptomlar; daha çok bulantı kusma ve ishal şeklinde ortaya çıkar bazen hafif ateş olabilir ve genellikle kendi kendini sınırlar. Çoğu zaman destekleyici tedaviiledüzelir . Ancak, bazı enfeksiyonlar önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Cryptosporidium ve Giardia İntestinalis en sık görülen paraziter gastrointestinal nedendir. Kısmi klor direnci olabilir’’ dedi.



Dr. Karabay, sözlerine şöyle devam etti: ’’Solunum enfeksiyonlar tipik olarak hafiftir ve kendi kendini sınırlar. Vibrio Vulnificus’un neden olduğu selülit ciddi sonuçlara yol açabilir, ölüme kadar giden bir tablo oluşturabilir. Hem lejyonella ve hem de vibrio vulnificus da erken ve uygun antibiyotik tedavi önemlidir. Kronik olarak hasta ve immün sistemi baskılanmış insanlar yüksek enfeksiyon riski altındadır ve buna göre danışmanlık yapılmalı ve ona göre reakreasyonlarına alınmalıdır’’.



Havuza girmeden önce duş alınmalıdır


Sakin veya kokulu olan suda yüzmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Dr. Karabay, ’’Bezli çocuklar, çocuk bezi sızıntı yapabileceğinden dolayı havuzdayken periyodik olarak kontrol edilmelidir. 5 yaşından küçük çocuklar sıcak küvete alınmamalı, İshal veya gastrointestinal enfeksiyonu olan kişiler havuza alınmamalı, semptomların çözülmesinden bir hafta sonra yüzmelidir. Havuz sahipleri klor seviyelerini korumalı ve izlemelidir. Ancak yüzücüler dikkatli olmalı çünkü bazı patojenler klorlara karşı dayanıklıdır. Yüzme uyarıları dikkate alınmalıdır. Yüzücüler sıcak küvet veya havuz kullanmadan önce duş almalıdır. Açık yaralara sahip yüzücüler su geçirmez bandaj kullanmalıdır. Rekreasyon için kullanılan su, ne olursa olsun içilmemeli. (arıtılmış veya doğal su kaynağından olup olmadığına bakılmaksızın)Pek çok su kaynaklı hastalık fekal-oral yolla yayılmaktadır’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:11
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