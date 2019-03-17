Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı Erzurum’da binlerce sığırcık kuşunun akşam ezanının okunduğu esnada gökyüzünde yaptığı dans kendisine hayran bıraktı.

Erzurum’da binlerce sığırcık kuşunun akşam ezanının okunduğu esnada gökyüzünde yaptığı dans kendisine hayran bıraktı.

Erzurum binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri kendisine hayran bırakırken, adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünde kaldı. Her yıl kış ayının son günlerinde görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, birbirleriyle uyum içinde dans edercesine vatandaşların ilgisini çekti. Havada dans edercesine saatlerce uçuş yapan kuşları, vatandaşlar cep telefonuna sarılarak görüntülemeye çalıştı. Havada bir süre kalan binlerce sığırcık kuşu daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

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